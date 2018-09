3. Handball-Liga : „Wölfe“ auf der Erfolgswelle

Der TSV Altenholz gewinnt auch das gefürchtete Auswärtsspiel beim Titelaspiranten VfL Potsdam mit 34:32 und bleibt verlustpunktfrei Tabellenführer.

von fas

16. September 2018, 19:27 Uhr

Altenholz | Der TSV Altenholz kann es einfach nicht lassen. Auch beim selbst ernannten Aufstiegsanwärter der 3. Handball-Liga Nord, den VfL Potsdam, konnten die „Wölfe“ zwei Punkte entführen. Zwar fiel der Sieg mit 34:32 nicht so hoch aus wie zuletzt gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin (44:26; EZ berichtete), doch die Altenholzer konnte ihre 18:14-Halbzeitführung bis zur Schlusssirene verteidigen. Der Grundstein für diesen Vorsprung wurde in den letzten Minuten der ersten Hälfte gelegt. Nach dem 11:12-Rückstand (20.) trafen die Wölfe sechs mal in Folge zum 17:12 (27.). Die Führung schrumpfte zwar noch einmal 24:23 (42.), doch durch eine erneute Druckphase konnte wieder ein Fünf-Tore-Puffer (28:33, 56.) aufgebaut werden, den der VfL nicht mehr aufholen konnten. „Das war eine schwierige Aufgabe, wir waren aber clever und haben Nervenstärke bewiesen. Trotz der zu vielen Gegentore sind wir heute einfach froh, dass es gereicht hat“, sagt „Wölfe“-Coach Mirko Baltic.

TSV Altenholz: Landgraf, Jöhnck – Fängler (6), Seebeck (1), Ottsen (6), Dibbert (1), Köpke, Noack, Boldt (7/4), Klotz (3), Voigt (5), Abelmann-Brockmann, Williams (1), Diringer (4), Höricke.