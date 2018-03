3. Handball-Liga : „Wölfe“ auf dem Zahnfleisch nach Oranienburg

Der TSV Altenholz reist zu einem der heimstärksten Teams der Liga.

24. März 2018, 06:00 Uhr

Der TSV Altenholz sehnt die Osterpause herbei. Die Körper der Spieler sind nach 23 Spielen in der 3. Handball-Liga geschunden. Gleich sechs Spieler kämpfen mit Blessuren. Jetzt wartet heute (18.30 Uhr) mit der Partie beim Oranienburger HC im Norden Brandenburgs eines der schwersten Auswärtsspiele der Saison.

„Wir schleppen uns nur so durch die Woche“, sagt TSVA-Trainer Mirko Baltic. Ole Diringer (Knöchel) und Alexander Williams (Meniskus) hatten ebenso mit Problemen zu kämpfen wie Kreisläufer Marcel Möller (musste Antibiotika schlucken) und Kapitän Kjell Köpke, der an einer Schleimbeutelverletzung im Knie laboriert. Der von Spitzenreiter HSV Hamburg umworbene Jonas Ottsen war von Hüftproblemen beeinträchtigt, Spielmacher Mathis Wegner absolvierte nach seiner Fingerverletzung nur den athletischen Trainingsteil. Dazu fehlten Jannik Boldt und Thies Bergemann in der ersten Hälfte der Woche aus beruflichen Gründen. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und viel Schusstraining ins Programm genommen“, sagt Baltic und betont: „Die Saison hat Spuren hinterlassen.“

Der Tabellenzweite aus Altenholz dürfte beim heimstarken OHC auf eine ganz harte Probe gestellt werden. Nur die Mecklenburger Stiere (20:20) und überraschend die HG Hamburg-Barmbek (26:23) holten etwas in der MBS-Arena. Mit den 21:3 Zählern in der eigenen Halle stehen die Schützlinge von Trainer Christian Pahl nach Minuspunkten auf einer Stufe den HF Springe und dem TSV Altenholz. 863 Zuschauer begleiten im Schnitt das OHC-Spektakel. „Das Spiel ist sicher keine Motivationsfrage“, sagt Baltic und baut auf die Fähigkeiten des zweitbesten Auswärtsteams der 3. Liga Nord.