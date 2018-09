FUSSBALL : Wiedersehen mit Ex-Duo

In der Fußball-Landesliga Schleswig ist der Gettorfer SC heute zu Gast beim Tabellennachbarn IF Stern Flensburg – mit zwei Ex-Spielern.

von Torsten Peters

21. September 2018, 17:36 Uhr

Nach dem jüngsten 3:0-Heimsieg gegen den vormaligen Tabellendritten FC Reher/Puls glaubt Gettorfs Trainer Christian Schössler, dass seine Mannschaft die holprige Saison-Anfangsphase nun endgültig hinter sich gelassen hat. Ob er damit recht hat, wird das heutige Auswärtsspiel, ab 15.30 Uhr, bei IF Stern Flensburg zeigen.

Die Gastgeber haben als unmittelbarer Tabellennachbar bislang genau so viele Punkte einsammeln können wie die Gettorfer (je zwölf aus acht Partien). Die Flensburger haben sich dabei auf eigenem Platz bislang noch keine Blöße gegeben. Als drittbestes Heimteam sind sie zu Hause noch unbesiegt und gewannen drei ihrer vier Spiele. Die Gettorfer hingegen waren auswärts in dieser Saison erst einmal beim 3:2 in Rantrum erfolgreich. Das soll sich ändern.

„Die Flensburger sind für uns eine völlig unbekannte Größe“, gibt Christian Schössler zu. „Von daher werden wir uns rein auf unser Spiel konzentrieren.“ Die Nordlichter werden dagegen über die Gettorfer sicherlich mit einigen Infos gefüttert worden sein, spielen doch mit Boy Bröckler und Lasse Assenheimer zwei ehemalige Gettorfer jetzt bei den Stern-Kickern.

Bei den Gettorfern herrschten im Vorfeld der Partie noch einige personelle Fragezeichen vor. So sind die Einsätze von Tim Marten Wick (Rücken), Sebastian Möhl (Oberschenkel) und Torwart Robin Biss (musste das Training mit Leistenbeschwerden abbrechen) noch ungewiss. Sollte Biss ausfallen, wird sich Schössler aus der Zweiten bedienen.





EZ-Tipp: 1:3