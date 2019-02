Handball : Wellingdorf soll sich nicht ans Siegen gewöhnen

Für EMTV-Trainer Holger Affeld ist ein Sieg gegen das zuletzt siegreiche Schlusslicht der Handball-SH-Liga, Wellingdorfer TV, Pflicht.

von Stefan Gerken

22. Februar 2019, 13:52 Uhr

Bisher war der Wellingdorfer TV wie der Punkte-Selbstbedienungsladen der Handball-Landesliga Nord der Männer. 16 Spiele in Serie hatten die Kieler verloren und waren damit abgeschlagenes Schlusslicht – noch hinter dem Eckernförder MTV. Doch der WTV kann doch gewinnen. Zuletzt gelang dem Team mit dem 23:22-Heimsieg über die SG Palhude/Tellingstedt der erste Saisonsieg. Heute sind die Wellingdorfer, ab 17 Uhr, beim EMTV in der Wulfsteerthalle zu Gast. Mit dem bisher unbekannten Gefühl eines Sieges im Rücken. „Dann werden wir sie direkt auf den Boden der Tatsachen zurückholen“, sagt EMTV-Trainer Holger Affeld schmunzelnd. Ein Sieg im Kellerduell ist für ihn Pflicht.

„Wir sind einfach mal wieder dran mit einem Sieg“, sagt Affeld. Er sieht bei seinem Team in der Abwehrarbeit eine stetige Verbesserung. Wenn es auch kleine Schritte sind. Die Eckernförder sind aber trotz der schlechten Ergebnisse mit vielen knapp verlorenen Spielen dennoch bei guter Laune. „Die Stimmung und Motivation ist gut“, sagt Affeld. Heute erwartet er jedoch einen unangenehmen Gegner, der in der Abwehr auch mal etwas härter zupackt. „Davon dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen“, sagt der Eckernförder Trainer. Er wünscht sich, „dass wir nach dem Spiel mal ein Bier mehr in der Kabine trinken können und positiv auf die Partie zurückblicken.“

Die Voraussetzungen sind jedenfalls sehr gut, denn der EMTV muss lediglich auf die bereits länger verletzten Torben Sothmann und Marvin Sievers verzichten. Bei den Gästen zeichnet sich Timon Glimm als bester Torschütze der vergangenen Spiele aus. Auf ihn wird der EMTV heute ein Auge haben müssen, damit es mit einem Sieg im Kellerduell klappt.