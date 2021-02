Fussball-Oberliga Nord : Wechsel fix: Eckernförder SV holt Torwart Lauritz Sievers vom Heider SV

Der 20-Jährige hat in Heide sowohl in der Jugend als auch bei den Herren in der Ober- und Regionalliga gespielt.

Eckernförde | Ab der kommenden Spielzeit wird Lauritz Sievers eine Option für den Platz im Tor des Eckernförder SV sein. Der 20-Jährige wechselt im Sommer vom Fußball-Regionalligisten Heider SV zum Oberligisten. Der Torwart ist damit der erste Neuzugang am Bystedtredd...

