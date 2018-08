Fussball-Kreisklasse A : Waabser Tor-Gala in Altenholz

Waabs nach 9:0-Auswärtssieg nun schon Vierter, während der benachbarten SG Schwansen in der Nord-Staffel den verspäteten Ligastart misslingt.

27. August 2018, 08:52 Uhr

Die zum Großteil aus Altliga-Spielern bestehende Elf des Eckernförder SV III lag gegen den FC Holtenau 07 in der Fußball-Kreisklasse A Mitte Nord nach 27 Minuten bereits mit 0:4 zurück, zeigte dann jedoch Kämpferqualitäten. Eine echte Tor-Gala lieferte der TSV Waabs in Altenholz beim 9:0-Sieg ab. Weniger erfolgreich verlief der verspätete Saisonstart der SG Schwansen in der Nord-Staffel. Gegen Tabellenführer Wiesharde II gab es eine 1:2-Pleite.



Kreisklasse A

Mitte-Nord

FC Holtenau 07 – Eckernför. SV III 4:3 (4:0)

Das Spiel fing für den ESV mit halbstündiger Verspätung an: „Zu diesem Zeitpunkt führte der Gastgeber nämlich mit 4:0“, spricht ESV-Coach Jan Retzlaff vom Kollektivversagen. Seine Mannschaft kam zunächst überhaupt nicht mit den kleinen Ausmaßen des Platzes und Dennis Suffa zurecht, der in den ersten 15 Minuten gleich drei Mal einnetzte. Dieses Ergebnis ließ sich vom ESV am Ende nicht mehr korrigieren, auch wenn Azad Savas und Routinier Michael Hansen die Gäste mit drei Treffern noch einmal heranbrachten.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Suffa (4., 5., 15.), 4:0 Wituszynski (27.), 4:1 Savas (63., FE), 4:2, 4:3 Hansen (74., 90.).

Brekendorfer TSV – Barkelsbyer SV 0:3 (0:2)

Ein deutlicher Leistungsunterschied dieser beiden Aufsteiger führte zu einer auch in der Höhe verdienten Niederlage des Gastgebers. „Sie haben uns immer wieder sehr früh angelaufen und uns so das Leben unheimlich schwer gemacht“, erklärt BTSV-Trainer Andy Sakowski, für den das 0:1 von Bo Niklas Hinrichsen fast schon zwangsläufig fiel. Und als man gerade allmählich besser ins Spiel fand, sorgte Timo Bahl mit einem Distanzschuss für die kalte Dusche. Den einzigen Hochkaräter für die Heimelf vergab Tim Jess: „Als Innenverteidiger schießt man halt aus sechs Metern drüber“, scherzt Sakowski.

Tore: 0:1 Hinrichsen (17.), 0:2 Bahl (39.), 0:3 Hensen (63.).



TSV Altenholz III – TSV Waabs 0:9 (0:3)

Das einzig noch punktlose Team dieser Klasse steht offensichtlich vor einer ganz schweren Saison. „Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir heute eine durchaus gute Truppe beisammen haben“, so Altenholz-Coach Orhan Yarar. Dieser wurden dann allerdings deutlich die Grenzen von einer Mannschaft aufgezeigt, die vom Durchschnittsalter her vermutlich um fünf Jahre jünger war. „Im zweiten Durchgang haben wir uns spätestens nach dem 0:4 aufgegeben“, zeigt sich Yarar auch über die Höhe der Niederlage ein wenig sprachlos.

Tore: 0:1 Pommerening (26.), 0:2 zu Schleswig-Holstein (40.), 0:3, 0:4 Acer (42., 60.), 0:5 Sänger (74.), 0:6 Acer (76.), 0:7 Pommerening (82.), 0:8 Acer (85.), 0:9 Pommerening (90.).



SSV Bredenbek – Gettorfer SC II 4:1 (2:1)

„Wir sind maßlos enttäuscht, denn wir haben unser erstes Gegentor bekommen“, witzelt SSV-Trainer Kay Mielenz und stellt dabei gleich klar, dass er das überhaupt nicht despektierlich gegenüber dem Gegner aus Gettorf meint. „Der GSC hat uns alles abverlangt, sich mit der Gelb-Roten Karte aber sicher keinen Gefallen getan“, so Mielenz zur spielentscheidenden Szene in der 48. Minute, als Marvin Schäfer einen Foulelfmeter zum 3:1 verwandelte und Schiedsrichter Gerry Rahf Gettorfs Schlussmann Aiko Petersen vorzeitig wegen Reklamierens unter die Dusche schickte.

Tore: 0:1 Madsen (4.), 1:1, 2:1 Kriesten (5., 7.), 3:1 Schäfer (48., FE), 4:1 Göttsch (71.).



Gelb-Rote Karte: Petersen (48., Foul/Beleidigung, GSC).



Bes. Vork.: Schäfer (SSV) scheitert mit Foulelfmeter an Schaarschmidt (65.).

TSV Melsdorf – SG E’förde/Fleck. 1:1 (0:1)

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten führten zu einer gerechten Punkteteilung. „Es fühlt sich aber wie eine Niederlage an, denn wir hatten vor der Pause alles im Griff“, sagt ein enttäuschter SG-Trainer Christian Jorrens, der den vergebenen Chancen von Bassem Bouslama, der nur den Pfosten traf, und Henrick Paulsen, sowie einer nicht geahndeten Tätlichkeit an Paulsen nachtrauerte. So reichte es lediglich zu einer knappen Halbzeitführung durch Christoph Kommorovski. „Mit Beginn der zweiten Halbzeit haben wir mindestens einen Gang zurückgeschaltet“, ärgert sich Jorrens, und wollte keineswegs den Ausgleich aus abseitsverdächtiger Position zum Thema machen.

Tore: 0:1 C. Kommorovski (45.), 1:1 Zeppelin (78.).



Kreisklasse A Nord

SG Schwansen – FC Wiesharde II 1:2 (1:1)

Den Saisonauftakt gegen den Tabellenführer hätte die SG nicht verlieren müssen, denn die über weite Strecken spielbestimmende Elf von Alexander Luft besaß mehrere Großchancen. Justin Haar, Yannick Tanck und Felipe Volmerg brachten das Spielgerät aber nicht im Gästegehäuse unter. Nach einem Konter zum 0:1 egalisierte Haar vor der Pause jedoch noch hochverdient zum 1:1. „Dann kassieren wir unmittelbar nach Wiederbeginn gleich das 1:2“, ärgert sich Obmann Roger Behrens, der dem Team, deren Aktionen in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so zwingend waren überhaupt keinen Vorwurf machte.

Tore: 0:1 Baumert (26.), 1:1 Haar (38.), 1:2 Hans (47.).