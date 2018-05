3. Handball-Liga : Vorjahres-Pleite bei den „Wölfen“ noch ein Thema

Der TSV Altenholz fährt als sicherer Vizemeister zum letzten Saisonspiel nach Flensburg. Dort kommt es gegen die SG zum Landesderby.

von shz.de

05. Mai 2018, 06:00 Uhr

Schlussakkord für den TSV Altenholz. Der Vizemeister gibt in der 3. Handball-Liga sein letztes Saison-Gastspiel beim Landesrivalen SG Flensburg-Handewitt II. Anpfiff ist heute um 19 Uhr in der Wikinghalle. Danach geht’s gleich in den Urlaub.

Erst am 28. Mai bittet TSVA-Trainer Mirko Baltic sein Team wieder zum Training. Dann ist Simon Seebeck (U23 THW Kiel) als zweiter Neuling sicher dabei. In der vergangenen Woche gaben die Wölfe die Verpflichtung von Schlussmann Thore Jöhnck (Empor Rostock) bekannt.

Vorher wollen sich Flensburgs Junior-Team und die Altenholzer noch einmal 60 Minuten voll ins Zeug legen. Dabei ist es ein sogenanntes Sackgassen-Spiel. Weder für die SG (Rang neun) noch für Vizemeister TSV Altenholz geht es in der Tabelle vor und zurück. Aber es ist ein Landesderby! Und dieses verloren die „Wölfe“ exakt vor 365 Tagen an gleicher Stätte mit 25:35. „Das ärgert die Jungs noch immer“, weiß Baltic. Mit dem 37:29-Erfolg im Hinspiel gelang schon einmal eine Mini-Revanche.

Außerdem will sich das Altenholzer Quintett mit Torwarttrainer Florian Hossner, Torhüter Fynn Schröder und den Feldspielern Mathis Wegner, Lukas Firnhaber und Marcel Möller mit einem Sieg verabschieden. „Wir müssen aber von Anfang an den Kampf annehmen“, fordert Baltic. Auf der anderen Seite wird SG-Trainer Sascha Zollinger das letzte Mal auf der Bank Platz nehmen. Nachdem er im Februar Geschäftsführer des Handball-Verbandes Schleswig-Holstein wurde, legt er nun absprachegemäß den Trainerstab an die Seite. U19-Trainer Michael Jacobsen wird das Amt übernehmen.

Derweil hat der Deutsche Handball-Bund (DHB) das Verfahren (die EZ berichtete) gegen den HC Empor Rostock eingestellt. Laut DHB-Mitteilung ergab die Überprüfung der Erwachsenenspielberechtigung des Rostocker Spielers Ole Schramm keine „konstitutive bzw. spielberechtigungsversagende“ Bedeutung. Verein und Spieler hatten das Doppelspielrecht gemäß § 19 der Spielordnung, so heißt es in der Ausführung weiter, ordnungsgemäß beim Handballverband Mecklenburg-Vorpommern beantragt. Nur durch ein Versäumnis im Landesverband sei es nicht zur Eintragung im Spielausweis gekommen. Damit bleibt Rostock (zurzeit Rang 10) von einem Acht-Punkte-Abzug verschont und hat den Klassenerhalt sicher.