Fussball-Landesliga : Volley-Treffer von Julian Langnau kommt zu spät

Der TSV bleibt nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Nordmark Satrup weiter im Tabellenkeller der Fußball-Landesliga Schleswig.

von shz.de

30. September 2018, 10:50 Uhr

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Nordmark Satrup kann der TSV Altenholz in der Tabelle der Fußball-Landesliga Schleswig erneut keine Plätze gutmachen.

Das erste nennenswerte Ereignis des Spiels war gleichzeitig das erste Tor für die Gäste. Altenholz konnte einen missglückten Schuss der Gäste nicht klären, sodass Hendrik Böhm plötzlich den Ball auf dem Fuß hatte und per Heber im Tor unterbrachte (5.). Dennoch ließen sich die Gastgeber vom Rückstand nicht davon abhalten, das Spiel in die Hand zu nehmen. Mit mehr Ballbesitz dominierten die Hausherren das Spiel und setzten Satrup so unter Druck. Der Aufsteiger zog sich nach und nach zurück und war über weite Strecken vollständig in der eigenen Hälfte zu finden. Als kurz vor der Halbzeit der Ball nach einem Kopfball plötzlich erneut im Altenholzer Tor landete, war die Freude der Gäste groß, hielt aber nicht lange an: Nach Rücksprache mit dem Assistenten entschied Schiedsrichter Falko Möller auf Abseits. Wenig später hätte auf der Gegenseite noch der verdiente Ausgleich fallen können. Der Kopfball von Julian Langnau verfehlte das Tor aber knapp. „Uns fehlt momentan noch der richtige Riecher vor dem Tor. Es werden zu oft falsche Entscheidungen getroffen. Wir haben das Spiel im Griff und gehen mit Rückstand in die Halbzeit – das ist bitter“, sagt Altenholz‘ Trainer Kristian Hamm.

Kurz nach der Pause bot sich für Altenholz erneut die Ausgleichschance. Diesmal war es Terrence Dorring, der plötzlich nur noch den Torwart vor sich hatte, den Ball aus spitzem Winkel aber nur ans Außennetz schießen konnte. Die Strafe für die schlechte Chancenverwertung folgte vier Minuten später, als Ken Dikun nach zögerlichem Herauslaufen von Torwart Jan Detlefsen mit einem sehenswerten Lupfer auf 2:0 für Satrup erhöhte.

Mit dieser Führung im Rücken standen bei den Gästen im weiteren Spielverlauf alle Regler auf Defensivarbeit. Nach kurzer Schockstarre warf Altenholz noch einmal alles in die Waagschale. Der Volley-Treffer von Julian Langnau (89.) kam aber zu spät, sodass Satrup die drei Punkte einheimste. „Als Aufsteiger ist jeder Punkt Gold wert und wird gefeiert. Das funktioniert gerade gut. Wir genießen diesen Moment, fangen aber sicherlich nicht an, jetzt von der Oberliga zu träumen“, sagt Satrups Trainer Detlev Hinrichs.



TSV Altenholz: Detlefsen – Dorring (65. Dammann), Bodendorf (65. Kastner), Witthöft, Barho, Patzel – Ceynowa, Jensen, Hunze, Langnau – Schäfer (65. Fröhlich).

TSV Nordmark Satrup: Beuth – Hemmersbach, Reimer, Lasse Petersen, Peters – Nielsen (90. Ottsen), Andresen, Böhm (83. Döhrwald), Clausen, Jacobsen – Dikun (76. Luca Petersen).

SR: Möller (Kellinghusen). – Z.: 120.

Tore: 0:1 Böhm (5.), 0:2 Dikun (51.), 1:2 Langnau (89.).