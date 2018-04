Vierwöchige Pause sorgt für Spannungsabfall

Handball-SH-Liga: Auch das Derby-Rückspiel gegen den TSV Kronshagen verliert das Offt-Team

von Stefan Gerken

19. April 2018, 06:00 Uhr

Nach der ärgerlichen und extrem knappen Niederlage im Derby-Hinspiel beim TSV Kronshagen (28:29), wollten die SH-Liga-Handballer des TSV Altenholz II am Dienstagabend zu gerne Revanche nehmen. Allerdings war die Mannschaft von Trainer Sebastian Offt nach vier langen Wochen ohne Pflichtspiel – und auch ohne das benötigte Training auf hohem Niveau – deutlich aus dem Tritt geraten und unterlag am Ende hoch mit 25:34 (11:16). „Wir konnten die Spannung nicht hoch halten. Das ist nach vier Wochen Pause auch zu erklären, aber dennoch ärgerlich“, sagt Offt.

Die erste Viertelstunde konnte der Gastgeber noch mithalten und führte sogar mit 7:6. „Aber auch da mussten wir schon extrem hart für jedes Tor arbeiten. Ich hatte da bereits die Sorge, dass wir das nicht bis zum Ende durchhalten können“, sagt Offt. Seine Spieler schafften es nicht, die starke Kronshagener Deckung überhaupt in Bewegung zu bringen. So bildeten sich kaum Löcher und zudem fehlte es den Altenholzer Angriffen auch an der nötigen letzten Konsequenz. Aus einem 7:6 wurde nach gut 21 Minuten ein 7:9. Diesen Rückstand verkürzte Altenholz noch einmal auf ein Tor, danach zog Kronshagen aber schon zur Pause auf 16:11 davon. „Wir haben uns alleine in der ersten Hälfte 18 Angriffe geleistet, die wir mit technischen Fehlern ungenutzt ließen“, sagt Offt und fügt hinzu: „Nach der Pause habe ich dann gar nicht mehr weiter gezählt.“ Für ihn und sein Team gilt es in den zwei verbleibenden Spielen den Glanz einer sehr guten Saison nicht durch eine schlechte Endphase einzutrüben.



TSV Altenholz II: Sator, Dönges – Mück (3/3), Timm (3), M. Bergemann, Reinert (2), Jacobs (5/1), Görlach (4), K. Bergemann (2), Brüning (3/1), von Elm, Thamm (2), Flaig (1).