Handball : Vierter Sieg in Folge: TSV Altenholz klettert auf Rang 3

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Altenholz haben ihren positiven Trend fortgesetzt.

von Stefan Gerken

24. Februar 2019, 13:32 Uhr

Der positive Trend hält an. In der Handball-Oberliga der Frauen hat der TSV Altenholz den vierten Sieg in Serie feiern können. Im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten Bredstedter TSV setzte sich das Team von Trainer Henning Berger klar mit 32:25 (15:13) durch.

Als es nach 30 Minuten mit einer 15:13-Führung in die Kabine ging, hatte Berger alles andere als gute Laune. „Das, was wir da gezeigt haben, ist nicht unser Anspruch. Ich bin dann auch ein wenig lauter geworden.“ Erst einmal brachte das keinen Erfolg, denn der TSVA kam schwer aus der Pause. Erst, als Berger auf eine 3:2:1-Deckung umstellte, zeigten sich die Altenholzerinnen wie ausgewechselt. Sie legten innerhalb von neun Minuten einen 7:0-Lauf hin und führten beim 26:19 vorentscheidend. „Sie haben sich plötzlich in der Abwehr regelrecht auf ihre Gegenspielerinnen gestürzt. Das war dann echt gut“, lobt Berger, der sich schon ein wenig wunderte, dass sein Team den vierten Sieg in Serie nicht einmal mit einem Jubelkreis feierte. „Auch wenn Selbstkritik natürlich gut ist, sollen sie sich über Siege freuen.“

Stark auf Altenholzer Seite war Merle Reese im Tor und vor allem Lynn Saftig, die in der Deckung überragte und bei ihren Würfen eine stolze 100-Prozentquote aufwies. Außerdem zeigten sich beide Rechtsaußen, Tabea Schleemann und Lisann von Klein, erneut sehr formstark.

TSV Altenholz: Andresen, Reese – Ranft (7), Horn (4), Ohm (3), Saftig (2), von Klein (1), Kelm (1), Lyke (8/2), Jochimsen, Thielmann (3), Heil (1), Kuchel (1), Schleemann (1).