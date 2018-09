Handball-Regionsoberliga : Unterschiedliche Ziele

In der Handball-Regionsoberliga Förde der Frauen verfolgen der MTV Dänischenhagen und die HSG Gettorf/Osdorf vor dem Saisonauftakt unterschiedliche Ziele.

von Stefan Gerken

07. September 2018, 09:14 Uhr

Die neue Spielzeit der Handball-Kreisoberliga Förde der Frauen steht in den Startlöchern. Allerdings wird diese ab dieser Saison unter dem Namen „Regionsoberliga“ ausgetragen. Mit dabei sind weiterhin der MTV Dänischenhagen und die HSG Gettorf/Osdorf, die mit komplett unterschiedlichen Zielen in die Spielzeit gehen.

Wiker SV – MTV Dä’hagen Sbd., 17 Uhr

HSG Raisdorf-Klausd. – Gettorf/Osd. Sbd., 17 Uhr

Mit der Mannschaft aus der Vorsaison hat der MTV nicht mehr viel zu tun. Mehr als eine Handvoll Spielerinnen der ehemaligen Ersten verließen den Verein, dafür wurde fast die komplette zweite Mannschaft hochgezogen, die Dritter der Kreisliga geworden ist. Dazu kehrte mit Tatjana Biernacki eine Leistungsträgerin vergangener Tage zurück. Beim Vorbereitungsturnier des MTV wurde sie direkt Torschützenkönigin. Neben Biernacki gehören auch Katharina Dütschke (Jahrgang 2001) sowie die erfahrenen Jessica Biedermann, Neele Schomburg und Sophie Peters zu den Säulen des Teams. „Für uns geht es nur um den Klassenerhalt. Wir haben in Vorbereitungsspielen bewiesen, dass wir gegen höherklassige Teams mithalten, an schlechten Tagen aber auch gegen unterklassige verlieren können“, sieht Trainer Per Bartz die Konstanz als größtes Problem. Zudem ist nur Neuzugang Tanja Gaarp regelmäßig als Torhüterin dabei, alle drei Alternativen fehlen oft beruflich. Mit 19 Spielerinnen ist der MTV-Kader aber sehr breit, wovon Bartz über die Saison gesehen profitieren will. Gegen den Wiker SV, bei dem mit Nele Ottsen und Julia Volp zwei ehemalige MTV-Spielerinnen im Kader stehen, rechnet sich der Coach etwas aus: „Da könen wir punkten, auch wenn der WSV sicherlich nicht schlechter geworden ist.“Die HSG Gettorf/Osdorf geht als Titelfavorit in die Saison. Trainer Michael Thimm: „Wir wollen nach Platz 2 in der Vorsaison nicht schlechter abschneiden.“ Die Favoritenrolle will er noch nicht uneingeschränkt annehmen. „Man muss sehen, wie Mönkeberg II und der THW Kiel II sich verstärkt haben“, so Thimm. Sein Team ist aber sowohl in der Breite, als auch in der Spitze besser geworden, sodass der Landesliga-Aufstieg realistisch ist. Zu den neuen Leistungsträgerinnen zählen die drei Neuzugänge aus Dänischenhagen, Linda Schumacher, Janne Klaß und Nataltie Grabowski, wobei sich die Letztgenannte in der Vorwoche einen Bänderriss zuzog und nun sechs Wochen fehlt. Auch Finja Elscher ist nach ihrem Auslandssemester wieder dabei und Lena Danielsen nach langer Verletzung wieder fit. „Die Vorbereitung lief gut und hat Lust auf die Saison gemacht“, sagt Thimm. Unwahrscheinlich, dass der erste Gegner, die HSG Raisdorf/Klausdorf, dem Titelfavoriten ein Bein stellt. „Wir sind noch flexibler geworden“, sagt Thimm.