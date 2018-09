Jugend-Fussball : Unsportlichkeit trotz zweistelliger Führung

Kurz vor Ende des B-Mädchenspiels musste eine Spielerin von Holstein Kiel bei hoher Führung im Strafraum der unterlegenen SG Dänischer Wohld Liegestütze machen.

von Stefan Gerken

19. September 2018, 15:52 Uhr

In der Stunde des Erfolges Sportlichkeit und Fairness gegenüber den Verlieren wahren. Das zeichnet gute Sieger aus. Doch genau das vermisste Hauke Hammerich, Trainer der Fußball-B-Mädchen der SG Dänischer Wohld, bei der 0:22 (0:12)-Niederlage seiner Schützlinge gegen Holstein Kiel in der Qualifikationsstaffel zur Landesliga.

Rein sportlich gab es an der Niederlage nichts auszusetzen. Auch an der Höhe nicht, denn nach guten zehn Anfangsminuten brach die SG nach dem ersten Gegentor komplett zusammen und die spielstarken Holstein-Mädchen hatten gegen nun total verunsicherte Gastgeberinnen leichtes Spiel. Was auch wenig verwunderte, denn diese Kieler Mannschaft hatte in der Vorsaison den Aufstieg in die Bundesliga geschafft, auf den der Verein jedoch verzichtete. Die Szene, die neben SG-Trainer Hauke Hammerich auch die gut 50 Zuschauer erregte passierte kurz vor Schluss, als Gästetrainer Daniel Bergamo eine seiner Spielerinnen bei zweistelliger Führung zehn Liegestütz im Strafraum der SG machen ließ. „Meine Mädchen hatten genug mit sich zu kämpfen. Die Aktion war eine Unsportlichkeit, die ich so noch nie erlebt habe“, so Hammerich.