Laufsport : Uliczka und die „schnelle Füchse“ rennen davon

Bei den Straßenlauf-Landesmeisterschaften in Altenholz gewinnt die 44-jährige Karen Paysen ihren sechsten Titel.

von shz.de

18. April 2018, 06:00 Uhr

Zwei große Namen der schleswig-holsteinischen Laufszene an der Spitze, mehrere aufstrebende Asse im Verfolgerfeld und gewohnt starke Laufroutiniers in den Altersklassen setzten die Akzente bei den Straßenlauf-Landesmeisterschaften in Altenholz und sorgten für sportliche Glanz zum Vereinsjubiläum. Zum 70-jährigen Bestehen des TSV Altenholz erlebten die Straßen der Gemeinde im Dänischen Wohld eine Premiere. Erstmals ermittelten Schleswig-Holsteins Laufasse ihre Champions auf der Runde durch Altenholz-Klausdorf. Die Tagesschnellsten bewiesen, dass sie auch nach Jahren an der Landesspitze immer noch flott genug sind, um den jüngeren Konkurrentinnen davon zu laufen.

Nachdem Vorjahressiegerin Anna Gehring den Norden Richtung Köln verlassen hat und mit Natalie Jachmann die Meisterin der Jahre 2015 und 2016 krankheitsbedingt auf einen Start verzichtete, war der Weg für Karen Paysen frei, noch einmal auf die oberste Stufe des Siegertreppchens zu rennen. Die 44-jährige vom TSV Langenhorn ließ in 38:45 Minuten alle Damen hinter sich und feierte ihren sechsten Meistertitel im 10-km-Straßenlauf. Nur Rekordmeisterin Anke Tiedemann (9 Titel) war auf der 10-km-Strecke noch erfolgreicher als Paysen.

Genau 20 Jahre nach ihrem ersten Titelgewinn über diese Distanz, den sie 1998 in Eckernförde erkämpft hatte, ließ die schnelle Nordfriesin erneut die gesamte Konkurrenz hinter sich. Die Goldmedaillen in der Gesamtwertung und in ihrer neuen Altersklasse W45 nahm Paysen mit großer Freude entgegen, nachdem sie den ganzen Winter über mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. „Ich konnte im Training keine schnellen Läufe machen und habe es heute einfach mal probiert. Die ersten Kilometer waren hart, aber dann lief es sich irgendwie zurecht und der Muskel hat sich erst am Ende ein bisschen gemeldet“, erklärt die neue Landesmeisterin. Mit Britta Hagge vom TSV Klausdorf, die nach 40:07 Minuten über die Ziellinie am Gemeindezentrum rannte, folgte auf dem zweiten Platz eine lauferfahrene Altersgenossin der Siegerin. Deren Vereinskameradin Judith Baines folgte direkt dahinter (40:09 Min.).

Über den Namen des Mannschaftsmeisters der Männer bestand indes zu keiner Sekunde ein Zweifel. Die Riege der „schnellen Füchse“ von Coach Andreas Fuchs von der SG TSV Kronshagen/ Kieler TB bot auf den Altenholzer Straßen eine eindrucksvolle Demonstration ihrer herausragenden Klasse. Sofort nach dem Startschuss setzte sich unter Führung von Steffen Uliczka ein schwarzer SG-Zug in Teamstärke vom Rest des Feldes ab. Der Titelverteidiger lief fast das komplette Rennen im Teamverbund und zog seine Vereinskameraden zu schnellen Zeiten. „Steffen hat das Tempo gemacht und auch noch tolle Motivationsarbeit geleistet“, lobt Vilmos Tomaschewski den Einsatz des SG-Frontläufers, der sich erst auf dem Schlusskilometer von seinen Mitstreitern löste. In 31:34 Minuten verteidigte Uliczka seinen Titel vor seinen Vereinskameraden Lars Schwalm (31:49 Min.) und Vilmos Tomaschweski (31:55). Als Dritter feierte das Team des Borener SV mit Nick Hansen, Michael Wittig und Matthias Jubt einen schönen Erfolg. Nick Hansen war einer von drei schnellen Straßenläufern, der sich neben den SG-Assen als Neunter (34:02) unter den Top-10 der Gesamtwertung platzieren konnte.

Die einzigen Medaillen für die Gastgeber vom TSV Altenholz erkämpften zwei schnelle Damen im schwarzgelben TSV-Dress. Die 76-jährige Annette Hinz lief als älteste Teilnehmerin in 1:03:55 Stunden auf den zweiten Platz der W75. Petra Heinemann rannte in 47:30 Minuten auf den dritten Platz der Seniorinnen W50.

