Tischtennis-Landesliga : TTC Eckernförder Bucht besiegt den Tabellenzweiten

von Stefan Gerken

erstellt am 16.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Eckernförde | In der Tischtennis-Landesliga Nord empfingen die Damen des TTC Eckernförder Bucht als Tabellendritter den Zweiten, die Germania aus Breklum, zum Spitzenspiel. Am Ende stand ein überraschend deutlicher Heimerfolg der Eckernförderinnen auf dem Spielbericht. Jedoch war der 8:2-Sieg viel umkämpfter, als das Ergebnis auf den ersten Blick aussagen mag.

Erfahrungsgemäß sollte ein hart umkämpftes Spiel auf den TTC zukommen, sodass Betreuer Hauke Harenberg den Kampfgeist der Spielerinnen Inga Eggert, Lea Jost, Bente Harenberg und Melanie Renkhoff vor Spielbeginn besonders heraufbeschwor. Doch bereits nach den Eröffnungs-Doppeln und den ersten vier Einzeln wurde deutlich, dass für den TTC an diesem Tag nur ein Ergebnis möglich war: der Sieg. Jedoch taten sich Jost und auch Spitzenspielerin Eggert in ihren ersten Einzeln anfangs schwer. Eggert führte schon 2:0-Sätze und musste doch noch in den fünften Durchgang gehen, wo sie dann aber wieder ihre Form fand. Jost kam mit der Spielweise von Sarah Bohnert zu Beginn nicht zurecht und haderte mit ihrem Spiel. Doch nachdem der erste Satz verloren ging, hatte sie sich auf ihre Gegnerin eingestellt und hatte fortan keine Probleme mehr. Mit der deutlichen 6:0-Führung ging es in den zweiten Durchlauf der Einzel. Hier schwächelte die Damen aus Eckernförde zunächst, sodass die Gäste auf 2:6 verkürzen konnte. Nach gut zwei Stunden stand das Ergebnis jedoch mit einem Satzverhältnis von 24:16 deutlich fest: ein 8:2-Sieg für die Eckernförderinnen. Damit rückt der TTC um einen weiteren Platz nach vorne, ist nun schon Dritter und hat noch zwei Spiele weniger absolviert als die Breklumerinnen, die Zweiter bleiben.

Am kommenden Freitag (19.30 Uhr)geht es zum Auswärtsspiel zum Tabellensiebten Polizei SV Kiel, gegen den der TTC seit drei Spielen ungeschlagen ist.



TTC-Bilanz: Eggert/Harenberg 1:0, Jost/Renkhoff 1:0, Eggert 1:1, Jost 1:1, Harenberg 2:0, Renkhoff 2:0.