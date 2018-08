TSVA morgen in Reher – Doring kommt aus Preetz

von Stefan Gerken

17. August 2018, 19:00 Uhr

Die Laune vom Altenholzer Trainer Kristian Hamm wird aktuell sogar durch die sechs Urlauber, die seinem Kader vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Landesliga Schleswig am Sonntag (14 Uhr) beim FC Reher/Puls fehlen, nur wenig getrübt. Der Saisonstart ist mit sieben Punkten geglückt und unter der Woche zogen die Altenholzer mit dem 22-jährigen Terrence Doring noch einen interessanten Neuzugang vom Preetzer TSV an Land. „Wir stehen schon lange im Kontakt mit ihm. Er ist ein schneller, dribbel- und zweikampfstarker Außenbahnspieler“, sagt Hamm. Gegen Reher/Puls wird der ehemalige Preetzer noch nicht im Kader stehen, dafür aber wieder Eric Hansen und Paul Kropp. Tim Netzel steht nach einer weiteren Woche im Training wieder bereit für die Startelf. „Wir kennen Reher/Puls noch aus der Oberliga, wo wir beide Spiele knapp mit 2:1 gewonnen haben. Sie haben einen erfahrenen Kader, wir müssen aufpassen“, sagt Hamm.

EZ-Tipp: 1:2.