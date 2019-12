Handball-Oberliga : TSV Altenholz zeigt gegen SG Bergedorf/VM nahezu keine Schwächen

Der Tabellenführer siegt mit 38:22 gegen die SG Bergedorf/VM und ist gut vorbereitet für den Jahresabschluss in Todesfelde.

von Stefan Gerken

08. Dezember 2019, 17:16 Uhr

Volle Halle, beste Stimmung und ein Heimsieg, der nie auch nur im Ansatz gefährdet war. Einen Tag vor dem zweiten Advent haben sich die Handballerinnen des TSV Altenholz in der Oberliga erneut von ihrer besten Seite gezeigt. Sehr zum Leidwesen der SG Bergedorf/Vier- und Marschlande, die von den Altenholzerinnen mit einer 22:38 (9:19)-Packung nach Hause geschickt wurde.

Giftig, griffig aber immer noch im Rahmen des Erlaubten begegneten die Spielerinnen des Tabellenführers dem Gast in der Abwehr. „Die ersten 20 Minuten war das überragend“, lobte TSV-Trainer Henning Berger, der selten mal gar nichts zu beanstanden hat. Doch bis zum zweiten Tor der Bergedorferinnen dauerte es fast 14 Minuten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Randkielerinnen bereist acht Mal eingenetzt und somit den Verlauf des Spiels deutlich vorgegeben. So konnte es sich Berger erlauben, früh zu wechseln und seine Führungsspielerinnen wie Helena Thielmann, Nina Lyke oder Maria Ranft zu schonen. Die kurz aufkommende Unordnung nutzte der Gast, um von 4:12 auf 6:12 (21.) zu verkürzen. Berger reagierte sofort, nahm die Auszeit und mahnte seine Schützlinge wieder zu mehr Ruhe. Gesagt, getan. Der TSV Altenholz setzte sich beim 17:7 (26.) erstmals auf zehn Tore ab und hatte in der Folge keine Mühe, diesen satten Vorsprung sogar noch weiter auszubauen.

„Es ist wirklich schön zu sehen, wir auch um die Mannschaft herum etwas entsteht“, sagte Berger, der sich freute, dass die Halle gut besucht war und nach dem Sieg auch einige neue Gesichter von der Tribüne runter auf das Spielfeld kamen, um den Spielerinnen zu gratulieren und später vielleicht noch auf den Sieg anzustoßen. „Das haben sich die Mädels auch verdient“, sagte Berger, der jetzt hofft, dass seine Schützlinge am kommenden Sonnabend zum Jahresabschluss in Todesfelde beim Tabellendritten erneut eine so konzentrierte Leistung zeigen und als Tabellenführer in die kurze Winterpause gehen.

TSV Altenholz: Andresen, Krass – Ranft (3), Weiß (1), Horn (4), K. Ohm (3), Saftig (3), von Klein (4), Colombet (2), Lyke (11/8), H. Thielmann (3), Luhmann (2), L. Ohm, Kuchel (2).