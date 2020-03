Handball-Oberliga Frauen : TSV Altenholz trifft auf den dritten Abstiegskandidaten in Folge

Die Randkielerinnen sind am Sonntag um 15 Uhr beim Bredstedter TSV zu Gast.

von Stefan Gerken

06. März 2020, 17:09 Uhr

In Serie gegen die drei untersten Teams der Handball-Oberliga der Frauen musste der TSV Altenholz antreten. Zwei Spiele sind absolviert, beide wurden klar gewonnen. Am Sonntag um 15 Uhr sind die Altenholzerinnen jetzt beim Drittletzten, dem Bredstedter TSV zu Gast. „Auswärts in Bredstedt ist es immer eine sehr unangenehme Aufgabe“, sagt der Altenholzer Trainer Henning Berger. Er lässt aber keinen Zweifel aufkommen, dass die Randkielerinnen auch diese Aufgabe erfolgreich bewältigen werden: „Bei allem Respekt, muss es unser Anspruch sein, dort zu gewinnen“, sagt Berger.

Die Gastgeberinnen verfügen über gute Torhüterinnen und eine starke Deckung. „Da werden wir vorne schon sehr konsequent in unseren Aktionen sein müssen“, fordert der Altenholzer Trainer. Ihm werden am Wochenende Nele Luhmann, Nele Wessels und auch Sina Weiß nicht zur Verfügung stehen. Bei der Knieverletzung von Weiß ist bisher noch nicht sicher, was genau kaputt ist. Montag wird eine Untersuchung Klarheit bringen. „Ich gehe davon aus, dass sie uns länger nicht zur Verfügung steht“, sagt Berger, der hofft, dass es kein Kreuzbandriss ist.

Ein Luxusproblem könnte sich nach der Rückkehr von Helena Thielmann ergeben. Sie wurde von Laureen Colombet excellent vertreten und erzielte zuletzt beim Kantersieg in Reinfeld starke 13 Tore. Doch Berger wird sicherlich eine Lösung finden und strebt mit seinem Team in Bredstedt den nächsten Sieg an, sodass zumindest Platz drei nicht mehr in Gefahr gerät.