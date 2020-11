3. Handball-Liga Nord-Ost : TSV Altenholz mit Niederlage auch gegen Eintracht Hildesheim – Topteams kamen zu früh

Im vorerst letzten Spiel vor der Zwangspause bis zum mindestens 15. November unterliegen die „Wölfe“ mit 22:28.

von Stefan Gerken

01. November 2020, 11:57 Uhr

Wenn der Matchplan aufgeht, das Spiel aber dennoch deutlich verloren wird, ist irgendetwas falsch gelaufen. So war es auch bei den Drittliga-Handballern des TSV Altenholz im vorerst letzten Heimspiel vor der Corona-bedingten Zwangspause gegen Spitzenteam Eintracht Hildesheim. Mit 22:28 (11:13) zogen die Randkieler vor rund 150 Zuschauern den Kürzeren. Chancenlos war der TSVA aber keineswegs, nur waren die 24 individuellen Fehler am Ende einfach zu hoch.

„Wir hatten uns schon etwas ausgerechnet, auch wenn Hildesheim zu den drei absoluten Topteams zählt“, sagte „Wölfe“-Trainer André Lohrbach. Und die Anfangsphase zeigte auch, dass sich die Altenholzer einen guten Plan zurecht gelegt hatten, der bis zum 10:6 nach knapp 18 Minuten auch aufging. Doch dann folgte eine Phase, in der nahezu nichts mehr klappen wollte. In den folgenden zwölf Minuten kamen die Gäste zu einem 6:0-Lauf, fünf Tore davon warfen sie in Unterzahl. „Das war natürlich der Knackpunkt der ersten Hälfte. Wir haben da einfach zu viele Fehler produziert“, erklärte Lohrbach.

Nach der Halbzeit, in die die Randkieler mit einem 11:13-Rückstand gingen, bewiesen die Hausherren aber, dass ihnen die schlechte Phase der ersten Hälfte nicht mehr in den Köpfen rumspukte. Tommy Fängler und Morten Dibbert glichen kurz nach der Pause zum 13:13 aus. Doch am Ende waren die Hildesheimer, die sich sechs Minuten später wieder auf 17:13 abgesetzt hatten, die cleverere und erfahrenere Mannschaft. Altenholz konnte den Rückstand bis zum 18:21 (48.) noch klein halten, dann zog Hildesheim davon.

„Die Eintracht hat sehr geduldig gespielt und unsere Fehler immer wieder angenommen“, sagte Lohrbach. „Wir haben mehrfach im Spiel zweimal den selben Fehler gemacht. Die Hildesheimer machen einen Fehler nur einmal und lernen daraus. Das ist eine Qualität, die wir so noch nicht haben“, sagte Lohrbach, der nach der mindestens zweiwöchigen Zwangspause dann Gegner erwartet, die leichter sind als Potsdam, Rostock und Hildesheim, gegen die es drei Niederlagen gab. „Diese drei Mannschaften kamen für uns einfach ein paar Monate zu früh. Da hat es der Spielplan nicht gut mit uns gemeint“, sagte Lohrbach.

TSV Altenholz: Sloth Johansen, Jöhnck – Fängler (3), Seebeck (2), Meereis (1), Nielsen, Mau (1), Bergemann (4), Dibbert (1), Ciudad Benitez, Voigt (3/1), Abelmann-Brockmann (3/1), Martin (1), Jensen (3/1), Holletzek.