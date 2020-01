Handball-Landesliga Süd : TSV Altenholz II will nahtlos an die vergangene Woche anknüpfen

Die Randkieler wollen den Schwung aus dem starken Auswärtssieg beim THW Kiel III mit ins Spiel gegen Lauenburg nehmen.

Fabian Scholz

24. Januar 2020, 18:39 Uhr

Für die Handballer des TSV Altenholz II geht es Sonntag wieder darum, den Anschluss an die Spitzengruppe in der Landesliga Süd herzustellen. Gegen den Lauenburger SV starten die Randkieler ab 16.30 Uhr in der Edgar-Meschkat-Halle nach der bisher stärksten Leistung der Saison beim Gastspiel gegen den THW Kiel III (29:23; Anm. d. Red.) wohl mit bester Laune in die Partie.

An THW-Spiel anknüpfen

„Wir wollen natürlich möglichst nahtlos an die letzte Woche anknüpfen“, wünscht sich „Wölfe“-Trainer Sebastian Offt wieder die stabile Abwehr mit starken Torhütern dahinter und die Freude am Spiel nach vorne aus dem vergangenen Wochenende.

Im Hinspiel entführten die Randkieler beim 28:25 bereits zwei Punkte aus Lauenburg und auch Sonntag kann der TSV die Punkte gut gebrauchen. Mit 19 Zählern auf dem vierten Platz liegend, ist die Tabellenspitze mit fünf Punkten Abstand noch in Sicht, auf der anderen Seite haben der TSV Plön (18 Punkte) und der Kieler MTV (17) mit weniger Spielen noch die Möglichkeit, an den „Wölfen“ vorbeizuziehen.

Verzichten müssen die Gastgeber auf Malte Jacobs und Tobias Glimm, die sich in den letzten Spielen als wichtige Achsen im Rückraum erwiesen haben.