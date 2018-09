Fussball-Kreisliga : TSV Altenholz II vor dem Tor zu harmlos

In der Fußball-Kreisliga Mitte-Ost kassierte der TSV Altenholz eine Heimniederlage.

von shz.de

27. September 2018, 11:18 Uhr

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Mitte musste sich der TSV Altenholz II dem Suchsdorfer SV mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Altenholzer bekommt weiter keinen Fuß an Land. Während die erste Halbzeit ausgeglichen verlief, konnte der TSVA seine drückende Überlegenheit und zahlreicher Torchancen zunächst nicht in ein Tor ummünzen. Das wurde vom SSV bestraft. Marcel Reinke nutzte einen individuellen Fehler zum 0:1 (59.), und Florian Gutermuth traf nach einem Konter zum 0:2 (70.). „Wie in der ganzen Saison haben wir wieder die Tore nicht gemacht. Suchsdorf hat zwei ihrer drei Chancen genutzt und demnach verdient gewonnen“, sagt TSVA-Coach Sascha Schneider.



Tore: 0:1 Reinke (59.), 0:2 Gutermuth (70.), 1:2 Domnick (90.+3)