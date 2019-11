Handball-Landesliga Süd : TSV Altenholz II gewinnt beim SV Wahlstedt – Trainer Sebastian Offt sieht gute Entwicklung

Nach dem dritten Erfolg in Folge ist der TSV Altenholz II auf Rang fünf geklettert.

11. November 2019, 09:08 Uhr

Die Handballer des TSV Altenholz II bleiben in der Landesliga weiterhin auf Erfolgskurs. Die „Wölfe“ holten mit dem 27:22 (12:11) beim SV Wahlstedt den dritten Sieg in Folge und klettern damit auf Tabellenplatz fünf.

Der TSV, der in vielen Belangen die bessere Mannschaft war, konnte sich in der ersten Halbzeit noch nicht absetzen. Zwar hatten die Gäste meist die Nase vorn, mehr als zwei Tore Abstand sollten auf der Anzeigetafel aber nicht aufleuchten. Erst in der zweiten Halbzeit zeigten die Randkieler, dass sie auch mit nur einem Torwart und ohne Linksaußen Thore Brüning effektiv spielen können. Die deutliche Führung (18:13, 38.) konnte zwar nicht durchgängig gehalten werden (20:19, 49.), am Ende war der alte Abstand aber wieder hergestellt und der Altenholzer Sieg nicht gefährdet.

Dass die Statistik des Spiels 25 Fehlwürfe für die Randkieler zählte, war nicht unbedingt nur durch Unkonzentriertheit im Abschluss zu erklären, denn das Harz-Verbot in der Realschule Scharnhorst in Wahlstedt bereitete den Altenholzern immer wieder Probleme, obwohl zur Gewöhnung auch im Training auf klebrige Bälle verzichtet wurde. „Handball mit und ohne Wachs sind zwei verschiedene Spiele, dazu kommt der Druck, den Gegner schlagen zu müssen. Das sind nicht die schönsten Spiele, aber ich rechne es den Jungs hoch an, dass sie auch diese Aufgaben meistern. Dass auch die jungen Spieler Verantwortung übernehmen und wir uns belohnen, zeigt die gute Entwicklung der Mannschaft“, lobte TSVA-Trainer Sebastian Offt.

TSV Altenholz II: Dönges – Lycke, Lade (2), Stache (1), Jacobs (6), Reinert (5), Jähde (4), Petersen (5), Stamer (1), Glimm (3/2), Rudek, Kruse.