Handball-Landesliga Süd : TSV Altenholz II feiert ersten Sieg über eine Spitzenmannschaft – 29:23 gegen MTV Lübeck

Randkieler zeigen über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung und haben den direkten Vergleich mit dem MTV gewonnen.

Avatar_shz von Fabian Scholz

10. Februar 2020, 09:16 Uhr

Altenholz | Die Handballer des TSV Altenholz II konnten am Sonnabend erstmals in dieser Saison gegen eine Mannschaft des Spitzen-Trios der Landesliga Süd gewinnen. Die „Wölfe“ bezwangen den MTV Lübeck am Ende deutlich mit 29:23 (14:12) und nahmen damit nicht nur Revanche für die 26:30-Niederlage im Hinspiel, sondern haben auch im direkten Vergleich mit den Marzipanstädtern die Nase vorn.

Ich bin sehr stolz auf die Jungs, diesmal konnten wir die gute Leistung, die wir zu leisten im Stande sind, auch über das gesamte Spiel zeigen Sebastian Offt, Trainer TSV Altenholz II

Den besseren Start in die Partie erwischten zwar die ersatzgeschwächten Gäste (6:4, 14.), aber schon kurz darauf bewiesen die Randkieler, dass sie sich an diesem Abend als die bessere Mannschaft erweisen würden und rissen bis zur Halbzeit die Führung wieder an sich. Ohne Anlaufschwierigkeiten ging es nach der Pause dann weiter: Der TSV baute die Führung langsam weiter aus, ehe in einer Auszeit (23:19, 47.) das Ziel gesetzt wurde, den direkten Vergleich gewinnen zu wollen. Und so taten die jungen „Wölfe“ wie ihnen geheißen und belohnten sich für eine konsequent gute Leistung.

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs, diesmal konnten wir die gute Leistung, die wir zu leisten im Stande sind, auch über das gesamte Spiel zeigen“, lobte „Wölfe“-Trainer Sebastian Offt wieder einmal vorwiegend seine jüngeren Schützlinge.