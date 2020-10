3. Handball-Liga Nord-Ost : TSV Altenholz empfängt am Sonnabend Topteam Eintracht Hildesheim

„Wölfe“-Trainer André Lohrbach hofft auf eine sehr motivierte Heimmannschaft gegen den Tabellenzweiten.

von Stefan Gerken

29. Oktober 2020, 16:28 Uhr

Wie soll man sich bei der derzeitigen Nachrichtenlage nur auf ein Handballspiel konzentrieren? Diese Frage müssen sich auch die Drittliga-Handballer des TSV Altenholz stellen, die am Sonnabend um 18 Uhr den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten Eintracht Hildesheim in der Edgar-Meschkat-Halle empfangen. Die Antwort liefert „Wölfe“-Trainer André Lohrbach: „Wie auf jedes andere Spiel auch. Natürlich ist Corona neben dem Platz ein Thema, aber wenn die Jungs einen Handball in der Hand halten, sind sie voll und ganz darauf konzentriert.“

Und Lohrbach erhofft sich von den drohenden neuen Einschränkungen sogar noch einen Schub. „Jeder weiß, dass es das letzte Spiel sein könnte. Das sollte eine zusätzliche Motivationsspritze sein.“ Die 3. Liga ist vom Deutschen Handballbund (DHB) als Profiliga definiert und wäre daher vom ruhenden Spielbetrieb im Amateursport nicht betroffen. Doch während es in der 1. und 2. Liga einen organisierten Testmechanismus gibt, fehlt dieser in der 3. Liga. Entweder muss nun auch hier regelmäßig getestet werden, oder auch die 3. Liga geht in eine Zwangspause.

Bevor es soweit ist, freut sich Lohrbach auf das Spiel gegen Hildesheim. Mit vier Siegen aus vier Spielen sind die Gäste genau dort, wo sie sich selber sehen – im Aufstiegsrennen. „Hildesheim hat für diese Liga herausragende Einzelspieler und daher eine extrem große individuelle Klasse“, sagt Lohrbach. Doch er traut seinem Team zu, die Gäste vor Probleme zu stellen. „Ich glaube, unsere Abwehr passt sehr gut zum Angriffsspiel der Eintracht“, so Lohrbach, der von seinen Schützlingen eine durchweg konzentrierte Leistung einfordert: „Wir müssen unsere Fehler stark reduzieren, sonst haben wir keine Chance. Es liegt an uns, denn nächsten Entwicklungsschritt zu gehen“, so der „Wölfe“-Trainer. Wichtig ist, dass die Altenholzer aus ihren Schwächephasen nicht wie gegen Potsdam und Rostock, mit zu hohen Rückständen herausgehen. Negativserien gehören in einem Spiel dazu. „Nur müssen wir diese Phasen überstehen, ohne dass sie sich zu sehr auf das Ergebnis ausschlagen“, sagt Lohrbach, der einzig auf Julius Noack verzichten muss.

Rund 150 Zuschauer sind für das Spiel zugelassen. Karten gibt es nur nach telefonischer Anmeldung. (0174/9908010).