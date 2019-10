Fussball-Landesliga Schleswig : TSV Altenholz akzeptiert die Favoritenrolle

TSV Altenholz will durch Sieg beim Osterrönfelder TSV in der Tabelle oben dran bleiben.

04. Oktober 2019, 20:42 Uhr

Beim Blick auf die Tabelle ist die Favoritenrolle für die Landesliga-Fußballer des TSV Altenholz, die morgen beim Tabellenletzten Osterrönfelder TSV ihre Visitenkarte abgeben, nicht zu leugnen. Die Altenholzer, die ab 15.30 Uhr die Punkte zu entführen beabsichtigen, rocken derzeit die Liga. Die junge Truppe von Trainer Liridon Imeri liegt im Klassement der Schleswig-Staffel hinter dem TSV Kronshagen auf Rang zwei.

Und Imeri hätte auch nichts dagegen, bliebe das auch nach dem Spiel beim angeschlagenen Kontrahenten und aktuellen Tabellenletzten so, gegen den Saisonsieg Nummer sieben eingetütet werden soll. Doch angeschlagene Boxer, sagt man, sind die gefährlichsten. „Ich glaube, wir werden auf mehr Gegenwehr stoßen als zuletzt gegen Tellingstedt“, sagt Imeri, dessen Truppe gegen ein weiteres Kellerkind am vergangenen Wochenende beim 5:1 brillierte, während der stark ersatzgeschwächte OTSV gegen Eidertal Molfsee, sehr defensiv auftretend, beim 2:2 einen Zähler ergatterte.

„Vermutlich wird auch der OTSV zunächst auf Sicherung der Defensive bedacht sein“, glaubt Imeri, dessen Schützlinge mit eben dieser Spielweise bis zum Tellingstedt-Spiel immer ihre Probleme gehabt hatten. „Wir haben das intensiv im Training trainiert und natürlich auch viel darüber gesprochen.“ Fortschritte sind also erkennbar und das soll auch der OTSV zu spüren bekommen.

Geduld sei, so Imeri, gefragt. Doch diese bedeute nicht, das, was man gemeinhin darunter versteht. „Wir wollen nicht endlos spielen und auf unsere Chancen warten. Nein, wir wollen nur vom Kopf her geduldig sein, uns aber fußballerisch mit viel Druck und Tempo Chancen erzwingen“, gibt sich Imeri kämpferisch, der weiterhin auf Jannis Sändker und Niko Dymek verzichten muss, der die Ausfälle aber weiterhin zu kompensieren glaubt. „Das hat ja auch gegen Tellingstedt gut geklappt.“ Dillon Otto, zuletzt schon häufiger im Einsatz, wird aus der eigenen Zweiten nachrücken, zudem steht auch der noch für die A-Junioren spielberechtigte Lars Dettenkofer im Aufgebot.