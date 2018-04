3. Handball-Liga : Tränenreicher und siegreicher Abend bei den „Wölfen“

Der TSV Altenholz gewinnt sein letzten Heimspiel mit 31:22 gegen den VfL Fredenbeck.

von shz.de

30. April 2018, 06:00 Uhr

Altenholz | Beim TSV Altenholz wurden Tränen vergossen. Tränen der Rührung nach dem 31:22 (12:11)-Sieg gegen den VfL Fredenbeck. Grund war die Verabschiedung der vier Spieler Mathis Wegner, Fynn Schröder, Lukas Firnhaber und Marcel Möller sowie Torwarttrainer Florian Hossner beim Handball-Drittligisten. Das Quintett zeigte sich vor 350 Zuschauern in der Edgar-Meschkat-Halle sehr gerührt.

„Das ist einer der emotionalsten Momente in meinem Leben“, so Wegner. Seit 2010 trug er in 180 Spielen das gelb-schwarze Trikot und warf von 719 Tore. „Ich werde es bestimmt vermissen, mich jeden Abend mit den Jungs im Training zu messen – vor allem aber Opa Linke.“ Der 73-jährige Betreuer Peter Linke hatte noch mehr Mühe, die Fassung zu bewahren. Der TSV Altenholz ist für die Spieler und für das Umfeld wie eine große Familie. Jeder ist für den anderen immer da.

Sportlich hatten die „Wölfe“ in ihrem letzten Saison-Heimspiel nur in der Anfangsphase Schwierigkeiten. „Wir waren in der Abwehr ein bisschen zu offensiv“, gesteht Kapitän Kjell Köpke. Das ergab Platz für den Fredenbecker Rückraumspieler Ole Richter und Kreisläufer Arne Eschweiler. Dazu ließen die Gastgeber Gegenstöße zu und sahen sich plötzlich einem 5:11-Rückstand (20.) gegenüber. Fredenbeck, das sportlich eigentlich abgestiegen ist, verkaufte sich teuer. Hatte etwa die Hoffnung, dass Empor Rostock ein Acht-Punkte-Abzug droht, neue Kräfte freigesetzt? Aber kurz vor dem Seitenwechsel knickte der Strohhalm ab. Drei Siebenmeter-Tore von Jannik Boldt, zwei Tore von Wegner sowie je ein Tor von Malte Abelmann-Brockmann und Marcel Möller wendeten mit einem 7:0-Lauf bis zum Seitenwechsel das Blatt.

Die Gäste hatten auch in den zweiten 30 Minuten nichts mehr zu bestellen. Die Altenholzer lieferten Tore schneller als ein Pizza-Express. Herrlich die Torraumpässe von Linksaußen Abelmann-Brockmann zu Thies Bergemann auf die rechte Seite, von dort in den Rückraum zu Jonas Ottsen, der einen Abschluss für Möller vom Kreis vorbereitete. Fredenbeck dürfte zwischenzeitlich schwindlig geworden sein. Der lange Atem der Wölfe hielt bis acht Minuten vor dem Ende an. In 32 Spielminuten überrollte Altenholz den Kontrahenten mit 21:6-Toren und hatte sich auf 26:17 abgesetzt. Die Schlussminuten waren ein einziges Schaulaufen.

TSV Altenholz: Landgraf (7 Paraden) Schröder (9 P.) – Fängler (2), Ottsen, Köpke, Wegner (3), Boldt (6/5), Klotz (1), Nicolaisen (1), Abelmann-Brockmann (6), Firnhaber (2), Bergemann (4), Diringer (3), Möller (3).