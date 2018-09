Fussball-Kreisklasse A : Torfestival am Wulfsteert?

In der Fußball-Kreisklasse A empfängt der zweitbester Angriff die zweitschwächste Abwehr am Eckernförder Wulfsteert.

von shz.de

27. September 2018, 10:44 Uhr

Morgen um 14 Uhr trifft in der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord die zweitbeste Offensive auf die zweitschwächste Defensive der Liga. Dass die SG Eckernförde/Fleckeby trotz ihrer jüngsten und sehr unglücklichen 1:3-Niederlage in Bredenbek im Duell mit dem zuletzt nicht konkurrenzfähig wirkenden Gettorfer SC II dabei als klarer Favorit in die Partie geht, steht völlig außer Frage. Zwei Stunden später will sich der TSV Waabs mit einem Sieg über den Tabellennachbarn Suchsdorfer SV II vom grauen Mittelfeld absetzen. In diesem befindet sich derzeit der Eckernförder SV III, der mit dieser Platzierung, vor dem Spiel gegen den SSV Bredenbek, keinesfalls unzufrieden sein dürfte.

Große Sorgen hat hingegen Schlusslicht TSV Altenholz III, das, ebenfalls am Sonntag, beim FC Holtenau 07 zu Gast sein wird. Die Mannschaft von Orhan Yarar verlor zuletzt gegen einen unmittelbaren Konkurrenten um den Klassenerhalt (0:1) und wartet in dieser Spielzeit immer noch auf den ersten Dreier. Den konnte Aufsteiger Brekendorfer TSV zwar schon einfahren, doch nach zwei sieglosen Begegnungen in Folge kommt die Elf von Andy Sakowski nicht so recht von der Stelle. Beim TSV Melsdorf steht man in jedem Fall vor einer weiteren, schweren Aufgabe. Sieben Spiele, 21 Punkte, und ein Torverhältnis von 30:2. Bei dieser Bilanz stellt sich zwangsläufig die Frage, wer den Barkelsbyer SV bei seinem offensichtlich angestrebten Versuch, direkt in die Kreisliga durchzumarschieren, überhaupt aufhalten kann. Der zuletzt personell arg gebeutelte TSV Borgstedt wird am Sonntag vermutlich nicht zum Stolperstein für die Elf von Kay Petke werden.

In der Staffel Nord muss die SG Schwansen nach dem 2:5 unter der Woche gegen den FC Sörup-Sterup in dieser Saison viel kleinere Brötchen backen. Mit einem Erfolg bei IF Stern Flensburg II würde man sich aber zumindest ins Mittelfeld absetzen können.