Eckernförder Altherren-Hallenrunde : Topspiel zwischen SG SchleiFörde I und ESV I findet keinen Sieger

Die SG SchleiFörde I steht auch nach dem 2. Spieltag noch ohne Niederlage an der Tabellenspitze. TSV Waabs gibt Rote Laterne ab.

Avatar_shz von shz.de

10. Dezember 2019, 16:56 Uhr

Als Spielgemeinschaft mit dem SV Fleckeby hat der VfR Eckernförde als sechsfacher Meister der Altherren-Hallenfußballrunde einen Platz in der Spitzengruppe zurückerobert. Als einzige Mannschaft ohne Niederlage geht die SG SchleiFörde I mit sechs Punkten Vorsprung in den Jahreswechsel, gefolgt vom amtierenden Meister Eckernförder SV I, von dem sich der Tabellenführer im Spitzenspiel 2:2 trennte.

Zwei Mal ging der ESV durch Thorsten Sienknecht und Nicolas Lietz in Führung, die jeweils von Jens Matthiesen, der mit insgesamt sieben Tagestreffern die Torschützenliste mit 16 Toren anführt, ausgeglichen wurde. Die weiteren Partien gewann SchleiFörde I deutlich. Der ESV II wurde sogar mit 8:2 vom Platz gefegt.

Auf Tuchfühlung zur Spitze, doch bereits mit gebührendem Rückstand, befinden sich der Gettorfer SC und der Osdorfer SV, die sich im Wohld-Derby 2:2 trennten. Nachdem der GSC durch Treffer von Benjamin Ekelmann und Felix Heidel mit 2:0 in Führung ging, musste er in der Schlussphase zwei Tore von Kai Kober und Nico Dreilich zum 2:2-Endstand hinnehmen.

Wie erwartet gelang es dem am ersten Spieltag so erfolglosen TSV Waabs, sich vom Tabellenende mit zwei Siegen abzusetzen und die Rote Laterne an Eckernförde IF abzugeben, dem bislang lediglich zwei Unentschieden zu Buche stehen.

Den neun Treffern aus dem ersten Spieltag fügte Jens Matthiesen (SG SchleiFörde I) weitere sieben hinzu und baute die Führung in der Torschützenliste auf 16 Tore aus. Rang zwei nimmt nun Sönke Matthiesen (SG SchleiFörde I) mit elf Toren ein, der diesmal ebenfalls sieben Mal traf, während Christoph Thede (Gettorfer SC) mit nur zwei Treffern auf Rang drei zurück fiel. „Habe heute leider Ladehemmung“, erklärte Thede.

Die Eckernförder Altherren-Hallenrunde wird am 11. Januar 2020 fortgesetzt.



Ergebnisse 2. Spieltag

SG BaRiEm I – Osterbyer SV 2:2, TSV Waabs – Eckernförder SV I 0:3, SG SchleiFörde II – SG Schinkel/Neuwittenbek 0:2, SG BaRiEm I – Eckernförder SV II 2:4, Osterbyer SV – Gettorfer SC 3:2, TSV Waabs – SG Schinkel/Neuwittenbek 1:0, SG SchleiFörde I – Eckernförder SV I 2:2, Osterbyer SV – SG SchleiFörde II 1:1, Osdorfer SV – SG BaRiEm I 2:1, SG Schinkel/Neuwittenbek – Eckernförder IF 2:2, Eckernförder SV II – TSV Waabs 3:1, Gettorfer SC – SG SchleiFörde II 2:0, Eckernförder SV I – SG BaRiEm II 3:0, SG SchleiFörde I – Osdorfer SV 5:2, SG SchleiFörde II – TSV Waabs 0:3, Eckernförder IF – Gettorfer SC 1:6, SG BaRiEm II – Eckernförder SV II 2:2, Gettorfer SC – Osdorfer SV 2:2, Eckernförder IF – SG SchleiFörde I 2:7, Osdorfer SV – SG BaRiEm II 4:2, Eckernförder SV II – SG SchleiFörde I 2:8, SG BaRiEm II – Eckernförder IF 5:0.



Tabelle 2. Spieltag



1. SG SchleiFörde I 8 42: 15 22

2. Eckernförder SV I 7 23: 7 16

3. Gettorfer SC 8 28: 14 16

4. Osdorfer SV 7 15: 12 14

5. Osterbyer SV 7 14: 11 11

6. SG Schinkel/Neuw. 7 11: 7 10

7. Eckernförder SV II 7 15: 24 10

8. SG BaRiEM II 7 12: 16 7

9. SG BaRiEM I 7 10: 17 7

10. TSV Waabs 7 6: 18 6

11. SG SchleiFörde II 8 5: 17 4

12. Eckernförde IF 8 10: 33 2



Torjägerliste

1. J. Matthiesen (SG SchleiFörde I) 16

2. S. Matthiesen (SG SchleiFörde I) 11

3. C. Thede (Gettorfer SC) 10

4. T. Sienknecht (Eckernförder SV I) 9

5. N. Carl (SG SchleiFörde I) 6