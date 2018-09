Fussball-Kreisklasse A : Topspiel: Barkelsby erwartet Bredenbek

Der Tabellenführer empfängt Sonntag den Dritten. Bereits am Sonnabend kann die SG Eckernförde/Fleckeby auf Platz eins springen.

von shz.de

13. September 2018, 10:30 Uhr

Im Mittelpunkt des 6. Spieltages der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord steht die Spitzenpartie zwischen dem Tabellenführer Barkelsbyer SV und dem Dritten SSV Bredenbek. Ein torloses Remis ist statistisch betrachtet nicht unwahrscheinlich, denn die beiden Abwehrreihen haben, in jeweils fünf Saisonspielen, zusammen mal gerade drei Gegentreffer kassiert.

Die SG Eckernförde/Fleckeby ist bereits morgen gefordert und könnte, ein Erfolg gegen den TSV Kronshagen II vorausgesetzt, von einer Punkteteilung der Konkurrenz profitieren und Platz eins erklimmen. Auch der TSV Waabs und der Gettorfer SC II stehen sich bereits am Sonnabend gegenüber. Während die Waabser den unmittelbaren Kontakt zum Führungstrio nach der Niederlage in Bredenbek (0:3) haben abreißen lassen müssen, kämpft der GSC um den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld.

Am Sonntag will sich der Eckernförder SV III nach der jüngsten Niederlage in Brekendorf (3:4) gegen das Schlusslicht TSV Altenholz III rehabilitieren. Der Aufsteiger vom Brekendorfer TSV steht beim Tabellennachbarn SG PTSK/ Holstein II vor einer richtungweisenden Begegnung, denn mit einem weiteren Sieg könnte sich die Mannschaft von Trainer Andy Sakowski ein wenig Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen.

Die SG Schwansen muss in der Nord-Staffel Farbe bekennen und, nach den unnötigen Punktverlusten gegen den VfR Schleswig (1:1), bei der DJK Flensburg beweisen, dass es in dieser Saison zu mehr als nur einem Mittelfeldplatz reicht.