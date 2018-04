Laufsport : Top-Angebot für Ausdauersportler

Auch im Jahr 2018 finden wieder hochklassige Läufe im Altkreis Eckernförde statt – Stadtlauf feiert runden Geburtstag.

von shz.de

05. April 2018, 06:00 Uhr

Eckernförde | Der Frühling ist da und die Laufszene freut sich auf die Jahreszeit mit langen Trainingsabenden und spannenden Wettkampftagen. Im April geht es im Altkreis Eckernförde gleich richtig zur Sache. Mit Jubiläen und Meisterschaften warten drei große Highlights auf die Ausdauersportler.

In Altenholz hatten die Straßenläufer bereits im Januar und Februar bei der Winterlaufserie ihre Form getestet. Nun wartet auf der dortigen Strecke ein hochklassiger Leckerbissen. Der TSV Altenholz ist Gastgeber für die Straßenlauf-Landesmeisterschaften am 15. April. Es werden Titelträger im 10-km-Lauf und in den jüngeren Jugendklassen über 5 km gesucht. Die schleswig-holsteinischen Meisterschaften werden im Rahmen des Altenholzer Jubiläumslaufs anlässlich des 70-jährigen Vereinsbestehens ausgetragen. Der Jubiläumslauf „Altenholz Rundum“ ist wie alle anderen Volksläufe auch für Hobbyläufer ohne Vereinszugehörigkeit offen.

Eine Woche später gibt es erneut ein Jubiläum zu feiern. Der Eckernförder Stadtlauf wird am 22. April bereits zum 30. Mal ausgetragen. Seit der Premiere 1989 trifft sich die Laufszene alljährlich in der Ostseestadt und genießt die läuferische Frühlingsstimmung zwischen Binnenhafen und Strandpromenade. Auf der Innenstadtrunde stehen Läufe über 10 km, 5 km und 2 km auf dem Programm.

Am letzten April-Sonntag (29.4.) werden im Dänischen Wohld erneut Landesmeister ermittelt. Beim 4. Isarnhoe-Duathlon in Gettorf kämpfen Schleswig-Holsteins beste Talente um die Titel im Mehrkampf aus Laufen, Radfahren und nochmals Laufen. Aber nicht nur die jugendlichen Duathleten, sondern auch die Erwachsenen können sich in Gettorf schon einmal auf die Triathlonsaison einstimmen.

Der „Lauf zwischen den Meeren“ wird im Mai so viele Aktive in Bewegung bringen wie kein anderer Lauf nördlich des Kanals. Am 26. Mai wartet zum 13. Mal der 97 km lange Staffellauf, der in Husum an der Nordsee gestartet wird und quer durchs Land zum Ostseestrand von Damp führen wird.

Teamspirit und Zusammenhalt sind auch beim zweiten großen Mannschaftsrennen im Altkreis gefragt. Der 17. Eckernförder Staffelmarathon lädt am 17. Juni dazu ein, in einer Gemeinschaftsaktion auf zehn Runden à 4,2 km die 42,195 km lange Marathondistanz zu bezwingen. Zwischen den beiden großen Staffelevents liegt am 3. Juni mit dem Gettorf-Lauf die größte Laufveranstaltung des Dänischen Wohlds mit Wettkämpfen über 10 Meilen, 5 km und 3 km.



OstseeMan113 direkt sehr beliebt





Ein kleiner Ausflug über die Schlei gibt am 10. Juni noch eine Chance, sich vor dem Eckernförder Staffelmarathon etwas Tempo in die Beine zu holen. Dann wird in Kappeln der 13. Stadtlauf „Kappeln Rund“ gestartet.

Kurz nach Sommeranfang beginnt dann in Schwansen auch schon die Triathlonsaison. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr steht nun die zweite Auflage des OstseeMan113-Triathlons in Damp an, bei dem die halbe IronMan-Distanz zu bezwingen ist. Bereits am 24. Juni werden sich dann über 500 Triathleten in die Ostsee stürzen, dort 1,9 km schwimmen, um anschließend 90 km durch Schwansen zu radeln und einen Halbmarathon rund um Damp dranzuhängen. Die neue Veranstaltung ist bei den Athleten direkt sehr beliebt, denn bereits Ende März wurde alle Wartelisten geschlossen – der Ostseeman113 ist frühzeitig ausgebucht.

Das gleiche Gewässer, aber auf deutlich schneller zu bewältigenden Distanzen wartet am 22. Juli auf die Teilnehmer des 6. Ostseetriathlons in Eckernförde. Dort warten die Jedermann-Distanz (0,5 km – 18 km – 5 km) sowie noch kürzere Distanzen für die Jugendlichen. Die Online-Meldung für den Ostseetriathlon sit seit dem 1. April geöffnet.

Der Spätsommer hält dann noch einen sportlichen Leckerbissen bereit, bei dem man so intensiv und aktiv wie nirgendwo sonst die Schwansener Landschaft erkunden kann. In Kosel wird am 18. August die 6. Auflage des Schwansen-Mans gestartet, bei dem mit mehrfachem Wechsel zwischen dem Schwimmen in Bültsee, Langsee und Schlei und dem Laufen zwischen Kosel und Missunde eine in der Region einzigartige Wettkampfvariante angeboten wird. Schnell über den Asphalt jagen kann man jenseits der Schlei am 31. August bei der 28. Borener Meile. Im Herbst warten dann in Kiel, Neumünster oder Lübeck noch große Straßenlaufklassiker, ehe es ab November in die Wälder geht, um bei den Crossläufen durchs Gehölz zu jagen.

Alle Lauf- und Triathlontermine in Schleswig-Holstein gibt es im Internet online unter www.shlv.de und www.shtu.de.