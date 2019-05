Kinderfest im Tierpark Gettorf : Tierische Reise um die Welt

Rund 800 Kinder hatten ihren Spaß bei der Rallye „Rund um die Welt“ im Gettorfer Tierpark.

von shz.de

06. Mai 2019, 13:01 Uhr

Gettorf | Die kleine Thea (2 Jahre) aus Damp und Louis (4) aus Gettorf graben wie die in Europa heimischen Kaninchen nach den Karotten und werden fündig. Emmi (5), Filina (5) und Jyuna (2) aus Gettorf sprühen derweil wie die vorwiegend auf dem amerikanischen Kontinent lebenden Stinktiere, um gefräßige Verfolger abzuschütteln. Die Kinder mussten hier das Foto einer Wildkatze treffen. Zum Glück versprühten sie nur Wasser, denn das echte „Stinktierparfüm“ riecht schließlich wie ein Mix aus Knoblauch, Schwefel, angebranntem Gummi und faulen Eiern.

Karla (6) und Hanna (2) aus Gettorf hüpfen mit ihren Plüsch-Känguru-Babys im Beutel wie die Kängurus in Australien über den Sand. Gleich nebenan befindet sich das Gehege mit den echten Kängurus. Zwei muntere Känguru-Babys guckten interessiert aus den Beuteln ihrer Mütter dem bunten Kindertreiben zu. Insgesamt kamen etwa 800 Kinder – zumeist mit ihren Eltern – in den Gettorfer Tierpark und machten sich bei der Rallye „Rund um die Welt“ auf die tierische Reise, quer über alle Kontinente. Der Tierpark Gettorf hatte zu zwei Kindertagen eingeladen. Fangen mit einem Hornvogelschnabel, auf einem Bein stehen wie die Flamingos und auf einem Baumstamm balancieren wie die Affen, lauteten die Aufgaben an den anderen drei Stationen.

Alle Kinder, die sämtliche sechs Stationen geschafft hatten, konnten sich eine kleine Überraschung abholen. Großes Gedränge herrschte auch beim Kinderschminken und im Streichelzoo. Jetzt im Frühjahr gibt es hier reichlich Ziegennachwuchs, der sich viele Streicheleinheiten von den Kindern abholte. Ab und zu wurde auch gemeckert.