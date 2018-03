Thomas Büchler holt DM-Bronze in Erfurt

von Stefan Gerken

15. März 2018, 06:00 Uhr

Bei den Deutschen Leichtathletik Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt gelang Thomas Büchler vom Gettorfer Turnverein die Überraschung: In einem schnellen Rennen gegen hervorragende Konkurrenz sicherte er sich die Bronzemedaille in der Altersklasse M35.

Drei Wochen zuvor beim Gewinn der Schleswig-Holsteinischen Landesmeisterschaften ging Büchler noch mit 2:07 Minuten über die Ziellinie. Dies hätte in Erfurt nur für Platz 7 gereicht. Der Gettorfer ging das Rennen jedoch selbstbewusst an und arbeitete sich mutig nach vorne. Die letzten 50 Meter entschieden dann das Rennen, als er den bis dahin drittplatzierten im Schlussspurt überholte und bei 2:01,60 Minuten über die Ziellinie lief. „Ich hätte mir das nie erträumt, dass ich hier um die Medaillen mitlaufe. Erst recht nicht in der Zeit. Tat am Ende auch ein bisschen weh. Aber das war es wert“, sagt der überglückliche Leichtathlet des GTV.

Nun geht es wieder in die Vorbereitung der Freiluftsaison. Für sich und die Leichtathletinnen des Gettorfer TV, die er als Trainer betreut. Büchler freut sich schon: „Das Wetter wird wieder besser. Da gucken die Leute nicht mehr so komisch, wenn sie zwei einsame Ges-talten bei -8 Grad auf der verschneiten Tartanbahn laufen sehen.“

Training für die Jugendlichen ab 10 Jahren ist jeden Mittwoch von 16.45 Uhr bis 18.30 Uhr.