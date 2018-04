Laufsport : Staffelmarathon wieder parallel zur Aalregatta

Der 17. Eckernförder Bank-Staffelmarathon findet am 17. Juni 2018 statt – rechtzeitiges anmelden spart Nenngeld.

von Stefan Gerken

03. April 2018, 00:00 Uhr

Die Vorfreude auf die 17. Auflage des Eckernförder Bank Staffelmarathons mit dem Start- und Zielbereich am Borbyer Ufer steigt mit jedem Tag. „Ich bin bei vielen Laufveranstaltungen dabei gewesen, aber die Stimmung bei uns kurz vor dem Ziel ist doch etwas ganz besonderes“, sagt Gustav Mehlert vom Eckernförder MTV. Er und sein Organisationsteam haben ihre Arbeit getan und hoffen nun wieder auf viele Staffeln, die das Laufevent zu einem tollen und bunten Sporttag machen.

Wie auch schon 2017 wird der Staffelmarathon am 17. Juni 2018 parallel zur Aalregatta ausgetragen. Da sich der Lauf auf der Borbyer Seite abspielt, kommt es in der Stadt zu keiner Überfrachtung mit den anderen Besuchern Eckernfördes. „Wir hatten durch die Aalregatta im Vorjahr ein paar mehr Zuschauer“, sagt Mehlert, der das 7. Jahr die Leitung des beliebten Staffellaufs inne hat. „Die zehn mache ich noch voll, dann dürfen andere ran“, sagt Mehlert.

Er und sein Team konnten sich auch in diesem Jahr wieder auf die Zusagen der treuen Partner verlassen. So trägt der Duo-Marathon, bei dem sich zwei Läufer einen Marathon teilen, wieder den Namen des BMW-Autohaus Hansa Nord. Und auch atlas Bkk ahlmann ist als langjähriger Sponsor wieder mit im Boot und sorgt erneut dafür, dass Schülerstaffeln kostenlos am Rennen teilnehmen können. „Ich finde den Ansatz wichtig, dass auch viele Kinder, die keine Topläufer sind, einfach den Spaß an der Bewegung erfahren sollen. Es geht ja nicht nur ums gewinnen“, sagt Detlef Hagemeier von atlas Bkk Ahlmann, der auch 2018 wieder selber aktiv dabei sein möchte.

Über die sportlichen Top-Läufer kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Viele Staffeln – und gerade die ganz ambitionierten – melden sich oft erst spät an. Dabei legt Mehlert den Hobbystaffeln, die sich sowieso schon sicher sind, dass sie wieder dabei sein werden, ans Herz, sich frühzeitig anzumelden. Das spart bares Geld.

Ab dem 8. Mai wird auch wieder ein Lauftraining auf der Originalstrecke angeboten. Jeden Dienstagabend um 18.45 Uhr treffen sich Neugierige, um unter Anleitung die 4,2 Kilometer kennen zu lernen. „Das Angebot wird überwiegend von Schulteams genutzt“, weiß Rolf Wandrowsky vom EMTV und fügt hinzu: „Viele Rennen auf dem ersten Kilometer wie wild los und können dann nicht mehr. Jeder muss da seine Erfahrung machen.“

> Anmeldungen und weitere Infos unter www.staffelmarathon-eckernfoerde.de