Badminton : Städler sichert sich gleich zwei Titel

vergrößern 1 von 2 Foto: Sieg 1 von 2

von Redaktion Eckernförde

erstellt am 06.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Altenholz | Nach 16 Stunden Turnierprogramm stehen die Titelträger der diesjährigen Landesmeisterschaften O19 fest. Zudem blickt der Ausrichter auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Neben einer perfekt vorbereiteten Halle, einer reichhaltigen Cafeteria und einem engagierten Helferteam sind die Spieler der SG Hammer-Altenholz gleich an zwei Titeln beteiligt und damit nach der Badmintonhochburg Neumünster der zweiterfolgreichste Verein. Mit Jendrik Städler stellt die SG zudem den erfolgreichsten Spieler des Turniers! Hinzu kommt eine weitere Finalteilnahme durch Patricia Kuhlmann im Mixed gemeinsam mit dem Ex-Hammeraner Philipp Nebendahl sowie ein dritter Platz im Damendoppel durch Patricia Kuhlmann und Katharina Mumm-Rothhardt.





Mixed

Die an Position 1 gesetzten Jendrik Städler und Carina Hingst konnten sich in einem äußerst knappen Match mit 17:21, 21:14 und 21:17 gegen Patricia Kuhlmann und Philipp Nebendahl durchsetzen. Den dritten Platz sicherten sich Claudia Conradi und Moritz Naß (TSV Schwarzenbek) mit einem 13:21, 21:11 und 21:14 gegen Sascha Schulz und Jasmin Kurpjeweit (TSV Glücksburg).





Herrendoppel

Damendoppel

Im oberen Halbfinale konnten sich die an Position 1 gesetzen Sascha Plietzsch und Jendrik Städler gegen die jungen Überraschungs-Halbfinalisten Sebastian Böhm und Hendrik Johannsen (TSV Glücksburg/SSV Schafflund) mit 21:8 und 21:5 im Schongang ins Finale vorspielen. Erwartungsgemäß spannender wurde es im zweiten Halbfinale zwischen Sebastian Trautloff/ Andreas Schlüter (BW Wittorf) und Moritz Naß/ Sebastian Remus (TSV Schwarzenbek/SC Itzehoe). Nachdem die ersten beiden Sätze noch ausgeglichen waren, konnten die frischer wirkenden Naß/Remus am Ende mit 21:16, 18:21 und 21:13 ins Finale einziehen. Dort konnten Plietzsch/Städler den ersten Satz mit 21:14 für sich entscheiden. Im zweiten Satz waren Naß/ Remus dann fast die ganze Zeit in Führung und hatten auch den ersten Satzball, aber am Ende konnte sich die an Position 1 gesetzte Paarung mit 22:20 durchsetzen.Im Damendoppel konnten sich die an Position 1 und 2 gesetzten Paarungen Carina Hingst und Romina Plöger (BW Wittorf/ATSV Stockeldsdorf) sowie Ayfer Düsel und Katharina Meyer (BW Wittorf/TSV Berkenthin) in die Finalgruppe vorspielen. Hierhin schaffte es auch die an Position 4 gesetzte Paarung Patricia Kuhlmann/Katharina Mummm-Rothhardt. Am Ende wurden die Platzierungen jedoch nach den Setzplätzen erspielt, wobei sich Hingst/Plöger den Titel sicherten.





Dameneinzel

Tjorven Geiss (BW Wittorf) konnte sich im Finale gegen ihre Vereinskameradin Petra Schlüter mit 21:17, 19:21 und 21:6 durchsetzen. Damit verhinderte Geiss, dass die Tiel in allen Disziplinen die an Position 1 gesetzten Spieler gingen.





Herreneinzel

Hier stellten sich im Vorwege viele der Frage, ob die beiden „alten Hasen“ Andreas Schlüter (BW Wittorf; 1) und Nils Christiansen (VfL Oldesloe; 2) sich noch einmal gegen die zum Teil mehr als 20 Jahre jüngeren Spieler behaupten könnten. In der oberen Baumhälfte gelang dies Schlüter mit drei relativ sicheren Siegen. In der unteren Hälfte konnte sich der 20-jährige Sascha Holz (BW Wittorf) im Halbfinale mit 21:15 und 22:20 gegen Christianen durchsetzen. Im Finale spielte Schlüter dann aber seine ganze Erfahrung aus und triumphierte mit 23:21 und 21:13. Bemerkenswert: Schlüter gelang es damit, sich elf Jahre nach seinem letzten Einzeltitel zum fünften Mal wieder die Landeskrone aufzusetzen.