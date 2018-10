Spitzenspiel bei SG Probstei endet 2:2

von Stefan Gerken

01. Oktober 2018, 15:15 Uhr

In der Fußball-Landesliga der B-Junioren gab es im Topspiel ein Remis.



SG Schleswig – Eckernförder SV 1:1 (1:1)

Die Gäste zeigten kein gutes Spiel, auch wenn sie dominant auftraten. Vor dem Schleswiger Tor agierten sie nicht konsequent genug. Daran änderte auch das frühe 1:0 nichts. „Danach versäumten wir es die Führung auszubauen“, ärgert sich ESV-Trainer Björn Brünglinghaus. Die SG nutzte dagegen einen katastrophalen Abwehrfehler und glich mit ihrer ersten Torchance aus. Dabei blieb es. „Diese schwache Partie hatte auch keinen Sieger verdient“, so der ESV-Trainer.

Tore: 0:1 Wischnewski (1.), 1:1 Petersen (26.).



SG Probstei – SG Dän. Wohld 2:2 (1:0)

Die Gäste aus Gettorf ließen sich in diesem Topspiel von dem Rückschlag durch das 0:1 kurz vor der Pause nicht schocken und kamen zu einem verdienten 2:2 in einem guten Landesligaspiel. Die Tore für die von Michael Hinz in Vertretung gecochte Gäste-Elf erzielten Felix Muster und Ilyaas Abdirashid Musa.

Tore: 1:0 Krahl (37.), 1:1 Muster (44.), 2:1 Sarpong (58.), 2:2 Musa (67.).