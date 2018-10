Handball-SH-Liga : Spielerinnen erstellen eigenen Matchplan

In der Handball-SH-Liga der Frauen trifft die HG OKT II auf den Wellingdorfer TV.

von Redaktion Eckernförde

19. Oktober 2018, 11:03 Uhr

Owschlag | HG OKT gegen den Wellingdorfer TV: 28:22. Das Ergebnis würde Jörg Becker sicherlich freuen. Der Sechs-Tore-Sieg war allerdings der Pokalerfolg der ersten Mannschaft, während er heute mit der Zweiten um 17 Uhr in Kiel-Wellingdorf in der SH-Liga antreten muss.

Allerdings sind die Möglichkeiten, den Sieg des Drittligateams zu wiederholen, gar nicht so schlecht. Derzeit stehen OKT II und der WTV punktgleich im Mittelfeld, beide haben zweimal gewonnen und dreimal verloren. Natürlich war Becker beim 28:22 vor Ort und sammelte dort Erkenntnisse. Weil er in der Vorwoche ganztägig auf einem B-Lizenz-Lehrgang war und nur das Abschlusstraining der Mannschaft leitete, hatte er vorher Hausaufgaben verteilt. „Die Mädchen sollten einen Matchplan erstellen und mir Vorschläge machen, wie sie gegen Wellingdorf spielen wollen“, erklärt Becker. „Es wäre schön, wenn wir mit 6:6 Punkten weitermachen könnten“, so Becker. Erschwerend kommt dazu, dass nicht mit Haftmitteln gespielt werden darf. Dementsprechend wurde in den vergangenen Wochen trainiert.