Reitsport : Spannende Entscheidungen

Beim 4. HS-Challenge Springturnier mit Final-Qualifikationen des Holsteiner Schaufensters auf Hof Kirchhorst/Groß Wittensee wird es am Sonntag spannend.

von Redaktion Eckernförde

27. September 2018, 11:08 Uhr

Die Entscheidung über Titel und Sonderehrenpreise fällt bei den Final-Qualifikationen Holsteiner Schaufenster Jugendförderung beim 4. HS-Challenge Springturnier am Sonntag in Kirchhorst. In Top-Position des Rankings Holsteiner Schaufenster Pony-Jugendförderung (HS-PJF) liegt Lotta Gellhorn (RV Hüttener Berge) mit 43 Punkten vor Vivien Beil (RV Aukrug) mit 40 Punkten und Romy Tietje (RG Gestüt Heidberg) mit 36 Punkten. Auch für Silas Sierks (RSG Vorkerswurth), Sophie Schacht (RTC Ditmarsia) und Esther Bichmann (RC Damp) bestehen noch gute Aussichten, den Gesamtsieg und Titel zu erringen.

Spannend wird es auch, da diese Prüfung und die vorangehende Stilprüfung in der Klasse A*/A** mit in die Wertung für den Sonderehrenpreis – einen Sattel – einbezogen wird. Hier hat zurzeit Silas mit 66 Punkten die Nase vorn, gefolgt von Sophie Schacht (65 Punkte) und Esther Bichmann (60 Punkte). Hier muss Lotta aufholen, um ihr Punktekonto von 52 aufzufüllen.

Bei der Holsteiner-Schaufenster-Jugendförderung (HS-JF) – zwei L-Springen – ist Victoria Ries (RV Felm u.U.) schon mit 79 Punkten nah dran, den Sonderehrenpreis mit nach Hause zu nehmen. Doch Anne Sophie Wenzel (PS Granderheide) mit 62 Punkten und auch Janea Siewertsen (Obermooriger RFV) können ihr diesen Preis noch streitig machen. Für Victoria und Anne Sophie gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel Gesamtsieger Holsteiner Schaufenster 2018 – beide stehen mit 43 Punkten auf Rang eins. Doch auch für Thurid Jessen (RuFV Südtondern/Leck) bestehen noch gute Chancen.

Zwischen Nina Maria Falkenhayn vom RSV Krummesse und Juliane Steckel von der RG Landgraben wird in der HS Amateur-Tour der Sieg um den Sonderehrenpreis ausgetragen. Wer wird bei den nächsten Turnieren die Königs-Reitstiefel anziehen können?

Es geht bei der 4. HS-Challenge nicht nur um Titel und Sonderehrenpreise, sondern auch um die Lehrgangsteilnahme bei Evi Bengtsson am 6. und 7. November sowie insbesondere um Startplätze beim Länder-Jugend-Championat in Elmshorn am 24. und 25. November in der Fritz-Thiedemann-Halle.

Weitere Infos über die HS-Challenge Springturniere auf Hof Kirchhorst sind unter www.holsteiner-schaufenster.de zu bekommen.





Zeitplan

9.30 Uhr: Stilspring-Wettbewerb Kl.

10 Uhr: Holsteiner Schaufenster PJF

Ponystilspringprüfung Kl. A*

11 Uhr: Springprüf. Kl. A*

12 Uhr: Qualifikation Holsteiner Schaufenster PJF – Pony-Springprüfung Kl. A** mit Stechen

13 Uhr: Holsteiner Schaufenster Jugendförderung – Stilspringprüfung Kl. L

14 Uhr: Stilspringprf. Kl. L

15 Uhr: Qualifikation Holsteiner Schaufenster Jugendförderung – Springprüfung Kl. L mit Stechen

16 Uhr: Springprüfung Kl. L mit Stechen