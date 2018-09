Badminton : Sinikka Reese ist neue Landesmeisterin

Bei den Badminton-Landesmeisterschaften in Neumünster trumpfte eine Starterin des Eckernförder MTV groß auf.

von Torsten Peters

27. September 2018, 10:35 Uhr

Bei den Badminton-Landesmeisterschaften der Jugend in Neumünster Am 22. und 23. September fanden in Neumünster waren auch Akteure des Eckernförder MTV in den Spieklassen U11 bis U19 am Start. Mit großer Begeisterung erspielten sich die jungen Eckernförder Spielerinnnen und Spieler gute Platzierungen in den verschiedenen Konkurrenzen.

In der Mixed-U15-Spielplasse erreichten Sinikka Reese und Leander Rasch den siebten Platz. Sinikka trat zudem auch noch im Mädchendoppel mit Sara Trodler (TuS Holtenau) an. Das Zusammenspiel klappte gur. Gemeinsam mussten sich die beiden erst im Finale geschlagen geben und konnten so den Vizelandesmeistertitel erringen. Finja Möller erreichte außerdem gemeinsam mit Tamina Boy (BW Wittorf) den 5. Platz im Mädchendoppel U17.

In den Einzelkonkurrenzen erspielte Nele Vaubel in der U19-Klasse nach spannenden Spielen den dritten Platz. Leander Rasch erkämpfte sich einen respektablen 6. Platz im den U15-Einzelkonkurrenz.

Für Furore sorgte einmal mehr der Auftritt von Sinikka Reese im in der Einzelklasse U13. Souverän gewann sie in der aus zwölf Teilnehmern bestehenden Konkurrenz die ersten beiden Spiele und zeigte erst im Finale Nerven. In einem spannenden Match über drei Sätze setzte sie sich am Ende gegen ihre Konkurrentin Leonie Page von Schleswig 06 durch und konnte den Landesmeistertitel feiern.

Betreuer und Aktive freuten sich über die sehenswerten Spiele und den großen Einsatz der jungen Spielerinnen und Spieler. Die Platzierungen können sich sehen lassen und machen Appetit auf mehr, wenn die jungen EMTV Badmintontalente im Rahmen der SG Rendsburg-Eckernförde in die neue Saison starten.