3. Handball-Liga : Siegreicher Jahresabschluss am Derbyfreitag

In der 3. Handball-Liga Nord der Männer besiegte der TSV Altenholz die HSG Ostsee N/G vor 600 Zuschauern mit 32:25.

von shz.de

23. Dezember 2018, 15:00 Uhr

Am vom Gastgeber getauften „Derbyfreitag“ verabschiedeten sich die Drittliga-Handballer des TSV Altenholz eindrucksvoll aus dem Sportjahr 2018. Die „Wölfe“ gewannen mit 32:25 (14:10) gegen die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz und legten damit einen 12:0-Punkte-Lauf hin.

Knapp 600 Zuschauer sahen ein Spiel, das von Fehlwürfen und starken Torhüterleistungen auf beiden Seiten geprägt war. Mit 17 Paraden nahm „Wölfe“-Schlussmann Thore Jöhnck eine wichtige Rolle im TSV-Spiel ein und entschied am Ende das Torwart-Duell für sich.

Die Gastgeber benötigten einige Minuten, um ins Spiel zu finden. Nach einem 3:4-Rückstand setzte sich der TSV beim 9:4 (17.) erstmals auf fünf Tore ab und profitierte dabei von technischen Fehlern der Gäste. Die robuste „Wölfe“-Abwehr zwang zunehmend die HSG-Spielmacher Kim Reiter und Alexander Mendle zu Einzelaktionen, die nicht immer von Erfolg gekrönt waren. Aber auch Altenholz wurde vor allem im Angriff nachlässig und konnte das Ergebnis nicht so deutlich gestalten, wie es spielerisch hätte ausfallen müssen. „Wir verwerfen 23 freie Bälle, das ist zu viel. Wenn wir die Hälfte davon nutzen, dann wird es eine ganz klare Nummer“, sagt Altenholz’ Trainer Mirko Baltic.

So kamen die Gäste aus Ostholstein in der zweiten Halbzeit zwar nochmal auf drei Tore heran (20:17, 42.), an die Sensation hat aber auch zu dem Zeitpunkt kaum jemand mehr geglaubt. Altenholz erhöhte in freudiger Erwartung des Jahresabschlusses mit den Fans noch einmal den Druck und spielte das Spiel abgeklärt zu Ende.

Für die „Wölfe“ steht jetzt eine Pause an. Bis zum 7. Januar soll der Fokus auf Erholung und Genesung liegen, ehe wieder der Blick auf die Liga gerichtet wird. „Die Pause tut uns gut, denn uns erwartet ein heftiger Februar. Ich bin froh, dass die Jungs so fit sind. Unsere medizinische Abteilung leistet unglaublich gute Arbeit. Bei kaum einem anderen Team läuft das so professionell, wie bei uns“, sagt Baltic.





TSV Altenholz: Landgraf, Jöhnck (17 Paraden) – Fängler (2), Seebeck, Ottsen (3), Dibbert (2), Köpke (5), Noack (2), Boldt (4/1), Klotz (1), Voigt (6), Nicolaisen (2), Abelmann-Brockmann (1), Williams (2), Diringer (1), Höricke (1).