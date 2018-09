Frauenfussball : SG RieWa klar unterlegen

In der Fußball-Landesliga Frauen unterlag die SG RieWa klar gegen Tabellenführer SV Neuenbrook/Rethwisch. Die SG BreBo bezwangt im Kreisderby die SG EMTV/Fleckeby.

von Torsten Peters

04. September 2018, 16:06 Uhr

Am 2. Spieltag der Fußball-Landesliga der Frauen hatte die SG Rieseby/Waabs (RieWa) beim 1:6 im Heimspiel gegen Spitzenreiter SV Neuenbrook/Rethwisch nichts zu bestellen. Besser lief es dagegen für die SG Brekendorf/ Borgstedt (BreBo), die das Kreisderby gegen die SG EMTV/Fleckeby mit 4:0 für sich entscheiden konnte.



SG RieWA – SV Neuenbrook/R. 1:6 (1:3)

Die Gastgeberinnen erwischten einen Traumstart. Bereits nach zwei Minuten war die SG durch das frühe Tor von Elena-Sophie Esther Lage in Führung gegangen. Zehn Minuten später gab es jedoch den ersten Rückschlag durch die verletzungsbedingte Auswechslung (Zerrung) der erfahrenen Inke Schülldorf. Damit war das Auswechselkontingent bereits erschöpft, da keine weitere Spielerin auf der Bank saß. Die starken Gäste drängten danach vehement auf den Ausgleich, der ihnen in der 28. Minute gelang. Auch in der Folge spielte sich die Begegnung vornehmlich in der Hälfte der SG RieWa ab, die lediglich zu einigen Entlastungsangriffen kamen, die jedoch ohne Erfolg blieben.So ging es mit einem 1:3 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Die Gäste brachten im Verlauf der zweiten Hälfte drei frische Kräfte und schraubten das Ergebnis so auf 6:1 in die Höhe. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, sagt SG-Trainer Thorsten Koppelwiser. „Neuenbrook war klar besser und auch schneller als wir. Leider fehlten mir die Alternativen. Herausheben möchte ich unsere Torhüterin Katrin Elsner, die einen Elfmeter parieren konnte.“



Tore: 1:0 Lage (2.), 1:1 Stepany (28.), 1:2 Mohr (35.), 1:3 Mattern (38.), 1:4 Stepany (52.), 1:5 Näwie (55.), 1:6 Offt (83.)

Brekendorf/Borgst. – EMTV/Fleckeby 4:0 (2:0)

Die SG BreBo feierte eine gelungene Heimpremiere und hatte die Gäste über die gesamte Spielzeit im Griff. Vor allem in der Defensive ließen die Gastgeberinnen kaum etwas anbrennen und nutzten in der Vorwärtsbewegung ihre Chancen konsequent aus. „Wir haben Fleckeby kaum zur Wirkung kommen lassen und genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das war eine ganz starke Mannschaftsleistung“, lobt BreBo-Trainer Ingo Awe. Mit einer 2:0-Pausenführung im Rücken dominierte die heimische SG die Partie auch im zweiten Durchgang und ließ durch die weiteren Treffer von Nadine Schnaars und Jenny Sakowski nichts mehr anbrennen. „Das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wieder, weil wir über 90 Minuten das bessere und aktivere Team waren. Für uns sind das aber vorrangig die ersten Punkte gegen den Abstieg“, will Awe nach diesem überzeugenden Auftritt die Kirche im Dorf lassen.

EMTV/Fleckeby-Coach Jens Matthiesen bilanziert: „Das Ergebnis geht in Ordnung. Wir waren überhaupt nicht anwesend. Das hatte sich schon in der zweiten Hälfte im Pokalspiel gegen Todenbüttel angedeutet. Wir müssen uns jetzt alle hinterfragen – ich mich auch.“ Da kommt das spielfreie Wochenende gerade recht, ehe es am 16. September zum nächsten Kreisderby zur SG RieWa geht.





Tore: 1:0 Jenny Sakowski (10.), 2:0 Janina Blessmann (22.), 3:0 Nadine Schnaars (65.), 4:0 Sakowski (78.).