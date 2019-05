Fussball-Landesliga : SG Rieseby/Waabs will mit zwei Derbysiegen absteigen

Das Team von Sven Soll feiert einen 3:2-Sieg über die SG Brekendorf/Borgstedt und tritt Dienstagabend bei der SG EMTV/Fleckeby an.

von Stefan Gerken

20. Mai 2019, 17:00 Uhr

Die SG Rieseby/Waabs hat mit dem Derbysieg gegen die SG Brekendorf/Borgstedt die Chance am Leben erhalten, zumindest noch den letzten Platz in der Fußball-Landesliga Schleswig der Frauen abzugeben. Der Abstieg ist aber sicher. Schon heute wartet das nächste Derby, ab 19 Uhr, bei der SG EMTV/Fleckeby.

SG Rieseby/Waabs – SG Brekendorf/Borgstedt 3:2 (2:1)

Die Gäste haben die Saison abgehakt und leisten nur noch wenig Widerstand. So kam die SG RieWa verdient zu drei Punkten. „Wir waren selber schuld an der Niederlage und haben eine schwache Leistung gezeigt“, sagte BreBo-Trainer Ingo Awe. Für RieWa-Trainer Sven Soll war sein Team am Ende zwar der glückliche Gewinner, aber eben auch nicht der Unverdiente. Soll sagte: „Die beiden Derbys gegen BreBo und jetzt gegen EMTV/Fleckeby sind noch einmal eine schöne Motivation, auch wenn wir abgestiegen sind. Wir wollen den letzten Platz verlassen und zeigen, dass wir eigentlich viel mehr draufhaben.“

Tore: 1:0 Sänger (3.), 2:0 Schülldorf (7.), 2:1 Blessmann (35.), 3:1 Holling (66., FE), 3:2 Blessmann (72.).

FSG Goldebek/Arlewatt – SG EMTV/Fleckeby 3:1 (1:1)

Das Spiel in Joldelund gehörte wohl zu einigen, die die SG EMTV/Fleckeby nicht unbedingt verlieren musste. Jedoch war das Team von Trainer Jens Matthiesen personell geschwächt angereist und kassierte direkt nach der eigenen Führung im Gegenzug den Ausgleich. Nach der Pause hatte Goldebek mehr Durchschlagskraft in der Offensive.

Tore: 0:1 Staack (45.), 1:1, 2:1 Petersen (45.+2, 78.), 3:1 Schmidt (90.).