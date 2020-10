Fussball-Verbandsliga Nord-Ost : SG Eckernförde/Fleckeby feiert klaren Heimsieg über Schlusslicht Felde/Stampe

Die Hausherren lassen beim 4:0-Sieg noch einige Großchancen ungenutzt, feierten aber einen nie gefährdeten Erfolg.

von Stefan Gerken

18. Oktober 2020, 18:32 Uhr

Die SG Eckernförde/Fleckeby ist in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost zu einem klaren 4:0 (2:0)-Erfolg über das Tabellenschlusslicht SG Felde/Stampe gekommen. Dabei ließen die Gastgeber sogar noch einige Großchancen ungenutzt. „Das Spiel hätten wir sogar noch höher gewinnen können“, sagte Heimtrainer Christian Jorrens, der erneut mit der schlechten Chancenverwertung ein Haar in der Suppe fand.

Doch Jorrens hatte recht, denn bereits nach fünf Minuten hatte Jannik Kommorovski zwei Eins-gegen-Eins-Situationen gegen Feldes Torwart vergeben. „Es ist teilweise krass, was wir für Dinger liegen lassen“, haderte Jorrens. Nik Kurkotow zeigte seinen Mitspielern dann, wie es besser geht und traf aus spitzem Winkel nach 12 Minuten zum 1:0. „Den hat er richtig gut gemacht“, lobte Jorrens. Nach Vorlage von Sönke Matthiesen erhöhte Luca Marxen auf 2:0 (27.).

Nach der Halbzeit sorgten erneut Clausen und Henrick Paulsen schnell für klare Verhältnisse, zumal vom Gast Offensiv nicht viel kam. Die SG ließ dann sogar noch einen Strafstoß ungenutzt. Sönke Matthiesen scheiterte an Torwart Lasse Maaß und brachte das Kunststück fertig, auch den Abpraller, der ihm wieder vor die Füße sprang, neben das Tor zu setzen. „Aber insgesamt hat es mein Team sehr gut gemacht, zumal wir gezwungen waren, taktisch umzustellen“, stellte Jorrens seiner Elf am Ende ein gutes Zeugnis aus. Da der SG mehrere Außenverteidiger fehlten, war Jorrens gezwungen die Viererkette aufzulösen und in einem 3-5-2-Systen spielen zu lassen. Jorrens: „Das haben meine Spieler wirklich gut umgesetzt.“

SG Eckernförde/Fleckeby: Jessen – L. Kommorovski, Hackenbek, Lüdeke (74. T. Kommorovski) – Paulsen (65. Behrens), Köppen – J. Kommorovski, S. Matthiesen, Kurkotow – Clausen (68. Pieper), Janßen.

SR: Hahn (TSV Altenholz).

Z.: 80.

Tore: 1:0 Kurkotow (12.), 2:0 Clausen (27.), 3:0 Paulsen (51.), 4:0 Clausen (55.).

Bes. Vork.: S. Matthiesen verschießt Foulelfmeter (83.).