Jugend-Fussball : SG Dänischer Wohld startet in die Aufstiegsspiele zur Oberliga

Das Team von Trainer Torben Dahsel tritt Sonntag im Hinspiel beim SV Henstedt-Ulzburg an. Mittwoch folgt das Rückspiel.

von Stefan Gerken

21. Juni 2019, 16:32 Uhr

Durch die Hintertür noch in die Oberliga – das möchten de B-Jugendfußballer der SG Dänischer Wohld in der Saisonverlängerung erreichen. Das Team von Trainer Torben Dahsel wurde Dritter in der abgelaufenen Spielzeit in der Landesliga Schleswig und profitiert vom Rückzug der JFV Hanse Lübeck aus der Oberliga. Den freigewordenen Platz ermittelt die SGDW in zwei Aufstiegsspielen gegen den Dritten der Landesliga Holstein, den SV Henstedt-Ulzburg. Die erste Partie findet am Sonntag (15.45 Uhr) in Henstedt-Ulzburg statt.

Die SG muss versuchen, sich bei den Segebergern eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen. Das wird am Mittwoch, 19 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz in Gettorf ausgetragen. Die Voraussetzungen könnten für die SG etwas besser sein, denn ein Teil der Mannschaft kommt erst spät am Sonnabend von einer Klassenfahrt zurück.