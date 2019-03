Jugend-Fussball : SG Dänischer Wohld legt rechtzeitig den Schalter um

Das Dahsel-Team siegt trotz schwacher erster Hälfte am Ende deutlich mit 5:1 gegen den OTSV. Julius Plehwe trifft dreifach.

von Stefan Gerken

05. März 2019, 13:35 Uhr

Mit einem 5:1 (2:1)-Heimerfolg über den abstiegsbedrohten Osterrönfelder TSV ist die SG Dänischer Wohld gut aus der Winterpause zurückgekehrt. Das Team von Trainer Torben Dahsel ist in der Tabelle der Fußball-Landesliga Schleswig der B-Junioren damit am Kreisrivalen Eckernförder SV, der am Wochenende spielfrei hatte, vorbeigezogen und belegt Rang drei.

SG Dänischer Wohld – Osterrönf. TSV 5:1 (2:1)

Die Gastgeber kamen im ersten Durchgang überhaupt nicht ins Spiel. SG-Trainer Torben Dahsel übte Kritik: „Wir haben keine Einstellung in Sachen Einsatz und Zweikampfführung gefunden. Das war blutleer und darf uns so nicht passieren.“ Kurios: Trotz der schlechten Leistung gingen die Gastgeber durch den dreifachen Torschützen Justus Plehwe in Führung. „Wir haben dann aber völlig verdient per Strafstoß den Ausgleich kassiert“, so Dahsel. Erneut Plehwe sorgte nach 25 Minuten dafür, dass die SG zumindest vom Ergebnis her positiv in die Kabinen gehen konnte. „Ich habe deutliche Worte gefunden“, sagte Dahsel. Und seine Spieler nahmen die Kritik an, denn nach der Pause zeigten die Gastgeber ein komplett anderes Gesicht, agierten nun engagiert und dominant. „Ich muss meine Mannschaft loben, denn es ist schwer, den Schalter umlegen zu können. Doch das haben sie gut geschafft.“

Am Ende war der OTSV, der in der Defensive teilweise Auflösungserscheinungen zeigte, mit dem 1:5 noch gut bedient. „Für die restliche Saison nehmen wir uns vor, möglichst lange Tuchfühlung auf die ersten drei Plätzen zu halten“, sagte Dahsel.

Tore: 1:0 Plehwe (9.), 1:1 Till (17., FE), 2:1 Plehwe (25.), 3:1 Musa (57.), 4:1 Hoch (63.), Plehwe (76.).