Fussball-Landesliga Schleswig : Serie hält, aber TSV Altenholz vergibt vorzeitige Entscheidung bei Nordmark satrup

Die Randkieler kommen nach 1:0-Führung und vielen Chancen nur zu einem 1:1 beim TSV Nordmark Satrup.

Avatar_shz von shz.de

03. November 2019, 20:26 Uhr

Die seit sieben Partien ungeschlagenen Landesliga-Fußballer des TSV Altenholz haben zwar ihre Serie ausgebaut, so wirklich anfreunden wollte sich Liridon Imeri aber nicht mit dem 1:1 beim TSV Nordmark Satrup.

Die Gelb-Schwarzen verteidigten durch das Remis zwar ihren zweiten Tabellenplatz, doch auch wenn der Rückstand auf den ebenfalls Unentschieden spielenden Spitzenreiter TSV Kronshagen nicht anwuchs, gab es auch zwei Makel, die Imeri ausgemacht hatte und die seine junge Truppe noch von einer echten Spitzenmannschaft trennen. „Wir haben wieder einmal zu viele Chancen ausgelassen“, sagte Imeri, der seine Elf bis zum 1:1 durch Sebastian Waterhues, der in der 62. Minute nach einem verlängerten Eckstoß egalisierte, klar überlegen gesehen hatte. Und bei diesem Ausgleichstreffer setzt auch Punkt zwei an. „Nach dem 1:1 haben wir nicht so wie zuvor weitergespielt, haben die Ordnung verloren und uns einem wilden Spiel hingegeben.“

In der ersten Stunde legten die Gäste aber eine großartige Performance hin. „Mit der spielerischen Leistung bin ich absolut zufrieden“, sah Imeri sein Team hochüberlegen, aber zu viele Möglichkeiten auslassend. Das 0:1 durch Didier Webessie, der einen Gegenspieler tunnelte und das Leder anschließend fulminant in den Winkel jagte (10.), war zu wenig. Webessie, zweimal René Joswig, Max-Peter Andersen an dieLatte und Malte Ceynowa hätten noch in Durchgang eins das 2:0 oder auch eine noch höhere Führung herausschießen können.

Auch nach Wiederbeginn, bis zum 1:1, agierte Altenholz überlegen. Nach dem Ausgleich wurden die Gäste aber kaum noch zwingend. Lediglich der eingewechselte Jannis Sändker hatte noch einen Hochkaräter auf dem Fuß. „In der ersten Stunde haben wir hinten überhaupt nichts zugelassen, danach hatten wir aber schon noch die eine oder andere brenzlige Situation zu überstehen“, sagte Imeri, der zugab: „Das Unentschieden tut schon weh. Ich bin tatsächlich etwas geknickt.“

TSV Nordmark Satrup: Mathiesen – Reimer, S. Waterhues, Fritz, Jacobsen (61. Peters)– Andresen, Lasse Petersen – Nielsen (79. Luca Petersen), Wintschel, Mats Petersen – Dikun (61. Böhm).

TSV Altenholz: Detlefsen – Patzel, Olsiewski, Leip, Erfmann (34. Witthöft) – Ceynowa, Jessen – Andersen (67. Sändker), Jensen, Joswig – Webessie.

SR: Augustat (Bad Schwartau).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Webessie (10.), 1:1 S. Waterhues (62.).