Handball-SH-Liga : Sebastian Offt: „Da kommt eine Erfolgsgeschichte auf uns zu“

In der Handball-SH-Liga empängt der TSV Altenholz II Aufsteiger TSV Sieverstedt.

von fas

28. September 2018, 11:15 Uhr

Altenholz | Am Sonntag um 17 Uhr steht für den TSV Altenholz II das zweite Heimspiel der Saison in der SH-Liga auf dem Programm. Die bisher punktlosen „Wölfe“ empfangen in der Kreishalle den Aufsteiger TSV Sieverstedt. Was nach einer dankbaren Aufgabe klingt, könnte sich aber vielmehr als schwerer Brocken für die „Wölfe“ herausstellen, denn mit Sieverstedt kommt eine junge, schnelle und gut ausgebildete Mannschaft nach Altenholz, die sich zu großen Teilen aus der ehemaligen heimischen A-Jugend-Bundesligamannschaft gebildet hat, während man mit der Herrenmannschaft drei mal in Folge aufsteigen konnte.

„Da kommt eine Erfolgsgeschichte und ganz schwierige Aufgabe auf uns zu. Die Laufbereitschaft ohne Ball wird der Schlüssel zum Erfolg sein“, warnt Altenholz’ Trainer Sebastian Offt vor der aggressiven Deckung der Gäste. Aber auch in der eigenen Abwehr sind schnelle Beine und höchste Konzentration gefragt. „Sowohl im Spiel nach vorne, als auch im Positionsspiel ist Sieverstedt extrem schnell. Dafür brauchen wir ein ebenso schnelles Umschaltspiel und eine kompakte Abwehr“, sagt Offt.