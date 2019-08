Swim-and-Run-Wettkampf : Schwansen-Man lockt auch die Triathlon-Asse

Schwimmen und Laufen im ständigen Wechsel zwischen Kosel und Missunde.

15. August 2019

Wer die Natur liebt, eine tolle Landschaft genießen mag und dazu noch Ausdauer und Wetterfestigkeit mitbringt, findet am Sonnabend in Kosel die passende Gelegenheit, um all das in einem sportlichen Erlebnis zu vereinen. Dann wird um 14 Uhr auf dem Sportplatz des TSV Kosel der 8. Schwansen-Man gestartet, der mit seinem in der Region einzigartigen Format ein längst nicht mehr ganz so geheimer Geheimtipp unter den Triathleten des Nordens ist.

Die Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein (KSH) veranstalten den Swim-and-Run-Wettkampf mit ständigen Wechseln zwischen den Disziplinen bereits im achten Jahr und erwarten erneut viele Ausdauerfreaks, die die insgesamt etwa 18 Kilometer bewältigen wollen. Fünf Schwimm-Etappen mit Längen von 400 bis 700 Meter sind zwei Mal im Bültsee und im Langsee sowie ein Mal in der Schlei zu bewältigen. Dazwischen liegen Lauf-Etappen zwischen 2 und 4 Kilometern Länge, die sich zu einer Gesamtstrecke von knapp 15 km summieren. Es gilt beim Schwansen-Man die Regel, dass Hilfsmittel wie Flossen oder Paddles benutzt werden dürfen. Allerdings muss jeder Gegenstand, der am Start mitgenommen wird, auch wieder mit ins Ziel getragen werden.

Der Wettkampf wird in Zweier- oder Dreierteams absolviert, die während des gesamten Wettkampfs stets zusammen bleiben müssen.

Gleich mehrere der stärksten Triathleten Schleswig-Holsteins wollen zwischen Kosel und Missunde vorn mitkämpfen. Entscheidend für den Erfolg ist am Ende nicht die Klasse des besten Athleten, sondern das Potenzial des schwächeren Teammitglieds. Benjamin Winkler vom USC Kiel ist aktueller Landesmeister auf der Sprintdistanz, aber auch Schleswig-Holsteins bester Langdistanz-Triathlet. Nachdem er sich mit seinem Partner Stefan Kratzenstein im Vorjahr knapp dem Flensburger Duo mit Eric Hertel und Tobias Schäfer geschlagen geben musste, geht Winkler 2019 mit dem fast gleich starken Silas Köhn ins Rennen um den Sieg. „Wir haben richtig Bock“, kündigt der Kieler an. Als Schwansener Lokalmatadore werden der Riesebyer Nick Hansen (Borener SV) und der Fleckebyer Torsten Schreiber (Eckernförder MTV) gemeinsam versuchen, den Favoriten Paroli zu bieten. „Auf der Laufstrecke muss Nick mich schieben“, erklärt Schreiber augenzwinkernd beim Blick auf die Konkurrenz und die läuferische Klasse seines Teamgefährten.

Kurzentschlossene Ausdauersportler können sich noch kurzfristig bei den Veranstaltern (Mail: Thorsten.Koch@ksh-gwp.de) oder direkt vor dem Wettkampf Sonnabend am Sportheim des TSV Kosel anmelden.