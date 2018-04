Reitsport : Schwansen-Cup startet in Kosel

Erste von vier Stationen der 10. Auflage der Nachwuchs-Turnierserie steigt am Sonntag.

06. April 2018, 06:00 Uhr

Kosel | Am Sonntag geht es los. Der Vorhang für die neue Reitsport-Saison im Altkreis Eckernförde öffnet sich mit der ersten von insgesamt vier Prüfungen des Schwansen-Cups. Auf der Anlage des Koseler Reitvereins findet der Auftakt der zehnten Auflage der von Richard Schramm (RV Loose) initiierten Nachwuchsserie statt. Die weiteren Termine – es wird jeweils unter dem Hallendach geritten – sind Damp (Sonnabend, 14. April) und Loose (Sonntag, 22. April). Das Finale unter freiem Himmel steigt am Sonnabend, 28. April in Waabs.

Der Anfang an diesem Sonntag wird mit der Dressurprüfung Klasse A (Große Tour Dressur), bei der Titelverteidigerin Katrin Marie Dreesen (Koseler RV) mit von der Partie ist, gemacht. Danach geht es im Viereck mit der Klasse E weiter, dort ist auch die Vorjahreszweite Lucy Westphal (RV Waabs-Langholz) unter den 21 Startern. Fortgesetzt wird das Turnier mit Reiter-Wettbewerben ohne und mit Galopp. Ob der Führzügel-Wettbewerb tatsächlich über die Bühne gehen kann, ist noch fraglich, da bislang nur eine Meldung vorliegt.

Der Nachmittag startet ab 14.45 Uhr mit dem Springreiter-Wettbewerb über Cavaletti (16 Teilnehmer). Nach dem Spring-Wettbewerb geht es wieder um Punkte für den Schwansen-Cup mit dem Stilspring-Wettbewerb Klasse E (Kleine Tour Springen), der Turniertag endet mit dem Stilspring-Wettbewerb Klasse A* (Große Tour Springen). Insgesamt sind rund 200 Meldungen mit 100 Reitern und 120 Pferden eingegangen.

Das Ziel ist das Finale in Waabs, um dort auch in die „grüne Saison“ zu starten. Wer am Flintholm dabei sein möchte, muss zwei Ergebnisse aus den drei Qualifikationsturnieren in Kosel, Damp und Loose vorweisen – und einem der folgenden Vereine angehören: PRuFV Borghorsterhütten, RC Damp, RuFV Felm, RuFV Gettorf-Eckernförde-Dänischer Wohld, Koseler RV, RV Osdorf, Osterbyer SV, RV Südangeln/Süderbrarup, RV Waabs-Langholz sowie RV Am Wittensee.

10. Schwansen-Cup, 1. Station in Kosel

Zeiteinteilung

8.30 Uhr: Dressur-Reiterprüfung Klasse A (Schwansen-Cup)

10.30 Uhr: Dressur-Wettbewerb Klasse E (Schwansen-Cup)

12.30 Uhr: Reiter-Wettbewerb – ohne Galopp

12.45 Uhr: Führzügel Wettbewerb (Schwansen-Cup)

13 Uhr: Reiter-Wettbewerb – Jahrgang 2000 bis 2002 (S-Cup)

13.20 Uhr: Reiter-Wettbewerb – Jahrgang 2003 bis 2005 (S-Cup)

13.40 Uhr: Reiter-Wettbewerb – Jahrgang 2006 bis 2007 (S-Cup)

14 Uhr: Reiter-Wettbewerb – Jahrgang 2008 bis 2010 (S-Cup)

14.45 Uhr: Cavaletti-Wettbewerb

15.30 Uhr: Spring-Wettbewerb

16.15 Uhr: Stilspring-Wettbewerb Klasse E (Schwansen-Cup)

17 Uhr: Stilspringprüfung Klasse A (Schwansen-Cup).