Karate : Schumacher gewinnt Bronze in Paris

von Stefan Gerken

erstellt am 09.Nov.2017 | 06:00 Uhr

Paris | Die 45. European Wado Kai Championship in Paris-Nanterre wurden in diesem Jahr in Frankreich von der Federation of Wado Kai Europe (FWE) durchgeführt. Die FWE ist der europäische Stilrichtungsdachverband, der alljährlich den Europa-Cup veranstaltet.

Die Goosefelderin Sophie Schumacher vom Eckernförder Karateverein Fuji Yama startete dort für das Deutsche Wado Team als einzige norddeutsche Kata-Athletin. Neben Ihr gingen weitere fünf Kata-Athleten, vier aus Berlin und einer aus Halle/Saale, in das Turnier.

Mit insgesamt 21 Karatekas aus der Bundesrepublik, Kata- und Kumite-Athleten, reiste der Deutsche Wado-Kader bereits am Freitag in Paris an, um die Sportler am Veranstaltungsort zu registrieren. Schumacher musste zum ersten Mal in der Leistungsklasse (Senioren) Kata weiblich starten – zudem startete sie auch in der Klasse Kata weiblich U21.

Früh am ersten Wettkampf-Tag ging es für die Goosefelderin los. Sie startete um 8 Uhr in der ersten Gruppe der Senioren. Beeindruckt von der Atmosphäre in der Halle konnte sie hier ihre Leistung jedoch nicht vollständig abrufen und verlor ihre erste Begegnung gegen Tinca Georgiana aus Rumänien. Wäre die Rumänin ins Finale eingezogen, hätte Schumacher noch in der Trostrunde starten dürfen, doch Georgiana unterlag im Halbfinale gegen Katrina Wilson aus England.

Direkt im Anschluss fanden die Begegnungen der weiblichen U21 statt. Hier war Schumacher dann vollständig bei der Sache, unterlag aber in der Vorrunde denkbar knapp gegen Tara Wilson aus England mit 2:3-Kampfrichterstimmen. Da Wilson jedoch ins Finale einzog, blieb Schumacher noch immer der Kampf um den dritten Platz in der Trostrunde. Und hier überzeugte sie die europäischen Kampfrichter und schlug in der ersten Begegnung der Trostrunde Shonagh Martin aus Irland mit 5:0-Kampfrichterstimmen.

Auch den Kampf um den dritten Platz gegen Laura Anghelenici aus Rumänien konnte Schumacher mit 3:2 für sich entscheiden. Damit durfte sich Schumacher freuen: Sie gewann die Bronzemedaille in Paris.

„Zum ersten Mal in der Leistungsklasse und in U21 gestartet und einen 3. Platz erkämpft. Das ist doch eine starke Leistung. Bereits im vergangenen Jahr konnte Sophie auf dem Wado-Europa-Cup in Zürich den 3. Platz in der Klasse U18 erkämpfen“, sagt Sophies Vater Karsten Schumacher. „Und da Sophie am Anreisetag, also am Freitag, ihren 18. Geburtstag hatte und diesen ja nicht wirklich feiern konnte, haben wir am Sonntag noch Paris erkundet und das Louvre besucht.“ Groß war auch der Jubel in Eckernförde beim Heimatverein Fuji Yama. „Was für ein Wahnsinnserfolg“, sind der Fuji-Yama-Vorsitzende Manfred Lazina und Sportwart Andreas Frahm stolz auf das gute Abschneiden Schumachers.

Das Deutsche Wado-Karate-Team mit 21 Sportlern erkämpfte sich insgesamt 27 Medaillen. Darunter sieben Mal Gold, neun Mal Silber und elf Mal Bronze und holte den 2. Platz im Medaillenspiegel – hinter dem ausrichtenden Land Frankreich. Am diesjährigen Wado-Europa-Cup nahmen immerhin 22 Länder mit 553 Starts in Kata und Kumite teil. Die Teamtrainer Wado Ryu im Deutschen Karate Verband – Kay Schröder (Kata), Marco Thierbach und Ian Afful (Kumite) – zeigten sich aufgrund der guten Medaillenausbeute mit dem Europa-Cup sehr zufrieden.