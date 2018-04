Schräbler will die maximale Punktausbeute

3. Handball-Liga der Frauen:

von os

07. April 2018, 06:00 Uhr

Nach oben geht wohl nicht mehr viel, nach unten geht gar nichts mehr: Ohne den ganz großen Druck dürfen die Drittliga-Handballerinnen der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen der Ziellinie der Saison entgegenlaufen. Morgen Abend ist beim vorletzten Heimspiel dieser Serie das Tabellenschlusslicht VfL Stade in der Kropper Geestlandhalle beim Team von Trainer Sebastian Schräbler zu Gast. Anwurf ist um 17.30 Uhr.

Um die Favoritenrolle im Duell gegen den bereits feststehenden Absteiger, der erst zwei Zähler auf seinem Konto hat, kommt Schräbler mit seinem Team nicht herum. Das ist für den OKT-Coach aber kein Problem: „Wenn wir das auf die Platte bringen, was wir uns vornehmen, dann ist auch ein hoher Sieg drin.“ Drei Vorgaben hatte er seinem Team zuletzt beim Spiel in Schwerin mit auf den Weg gegeben. „Davon konnten wir lediglich eine – Tore vom Kreis zu erzielen – erfolgreich umsetzen“, sagt Schräbler: „Bei den Ballgewinnen über unsere Variante der 6:0-Abwehr und bei den geforderten Treffern über den Tempogegenstoß war noch Luft nach oben.“

Die vergangenen drei Partien konnte OKT nicht gewinnen und verhinderte auch beim 22:22 bei Grün-Weiß Schwerin nur durch einen von Torhüterin Sophie Fasold parierten Siebenmeter nach Ablauf der Spielzeit die dritte Pleite am Stück. „Mit der Niederlage in Buxtehude mussten wir in Sachen Titelvergabe die Segel streichen und sind in ein kleines Loch gefallen. Das haben wir mittlerweile aber alles wieder in geordnete Bahnen gelenkt und wollen aus den letzten drei Saisonspielen das Maximum herausholen“, sagt Schräbler, der allerdings auch im Falle des Gelingens dieser Mission die Saison mit seinen Schützlingen im Grunde sicher als Schlusslicht der ersten Tabellenhälfte beenden wird. Als Sechster der Zwölferliga liegen die Owschlagerinnen mit 24:14 Punkten und noch drei zu absolvierenden Partien vier Zähler hinter dem Vierten (SV Henstedt-Ulzburg) und acht Zähler vor dem Siebten TV Oyten. „Stade ist auf Abstiegstour, wir sind auf Abschiedstour“, sagt Schräbler vor dem finalen Saisonauftritt an der Kropper Schulstraße. Das letzte Heimspiel dieser Spielzeit findet am Sonnabend kommender Woche in Owschlag statt. Dort steigt dann das Derby gegen die HSG Jörl DE Viöl. Zum Saisonabschluss steht das OKT-Gastspiel beim TSV Nord Harrislee an, dem Schräbler und Co. dann wohl zum Gewinn der Meisterschaft gratulieren dürfen. „Wir haben Nord Harrislee durch unseren Sieg kurz vor Weihnachten vielleicht noch einmal den entscheidenden Warnschuss gegeben und so vielleicht auch einen kleinen Anteil daran“, sagt der OKT-Trainer. Herluf ‚Shorty‘ Linde und sein Team „haben aber insgesamt eine grandiose Saison gespielt und es auch verdient.“