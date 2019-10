Fussball-Verbandsliga Ost : Schinkels Trainer Volkmar Meyer: „Nun ist die Mannschaft gefordert“

Schinkel gastiert in Laboe zum Schicksalsspiel.

Avatar_shz von shz.de

18. Oktober 2019, 17:59 Uhr

Nach dem wetterbedingt spielfreien Wochenende ist für die Verbandsliga-Fußballer des 1. FC Schinkel vor dem tabellarisch bedingt extrem wichtigen Kellerduell mit dem punktgleichen VfR Laboe. Die Rot-Weißen treten heute ab 15 Uhr an, um einen Schritt aus dem Keller zu machen und nicht bereits allmählich den Kontakt zu den rettenden oder sogar beruhigenden Mittelfeldplätzen zu verlieren.

„Für mich als Heikendorfer ist die Partie ein waschechtes Derby und ich hoffe, dass sie angepfiffen wird“, spricht FC-Trainer Volkmar Meyer von einer Motivation, die vom großen Zeh bis in die längste Haarspitze reicht – und möchte eben dieses Feuer auf seine Mannschaft übertragen. „Wir als Trainerteam tun alles für den Erfolg, doch nun ist die Mannschaft gefordert“, nimmt er seine Schützlinge in die Pflicht, möchte aber nach wie vor nicht alles schwarzmalen. „Es ist Sport und es ist Fußball. Natürlich sieht es düster aus, wenn wir diese Begegnung verlieren, aber es geht hier um keine Existenzen, weshalb ich es schwierig finde, von einem Schicksalsspiel zu sprechen“, möchte der Coach Druck von seinem Kollektiv nehmen – was sich aber ohne Erfolge von Woche zu Woche als heiklere Aufgabe darstellen dürfte.